Забыли пулю в животе: новосибирский бизнесмен будет судиться с городской больницей

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Житель Новосибирска был ранен в одном из местных баров; хирург горбольницы №1 не заметил пулю в животе пациента, в результате чего у мужчины начались осложнения.

Новосибирский предприниматель пострадал два раза — сперва от рук стрелка в баре «Синий иней», а затем от халатности хирурга горбольницы №1, сообщает издание «Новая Сибирь».

Огнестрельные ранения мужчина получил в конце июля этого года: праздновал день рождения дочери в баре, затем повздорил с мужчиной из другой компании. Они вышли на улицу «разобраться». Пострадавший получил пулю в живот из травматического пистолета от парня, не участвующего в конфликте.

Раненого мужчину доставили в горбольницу №1. Там ему сделали УЗИ, рентген и заявили, что пули в теле нет. По словам самого пострадавшего, хирург едва говорил по-русски. Мужчину зашили и отправили домой.

На следующий день выяснилось, что пуля в его животе всё-таки есть. Самочувствие пострадавшего ухудшилось. Он обратился в платную клинику, затем вернулся в горбольницу где ему провели повторную операцию. Инородное тело изъяли, однако после хирургического вмешательства к пациенту никто долго не приходил, несмотря на то, что у него начался перитонит, требующий курсового лечения антибиотиками.

С горбольницей предприниматель намерен судиться. Параллельно с этим правоохранители расследуют обстоятельства потасовки, при которой он получил ранение.

Напомним, в апреле 2019 года пациентка скорой умерла после укола фельдшера в Новосибирской области — уголовное дело передали в суд.