Лента новостейПредложить новость
Забыли пулю в животе: новосибирский бизнесмен будет судиться с городской больницей
Босс оплатил долги искитимца, чтобы не отменять зарубежную командировку
Четверть сотни нетрезвых водителей попались ГИБДД на день ВДВ в Новосибирской области
Новый краеведческий маршрут для паломников разработала Новосибирская епархия
Любопытные факты стали известны накануне дебюта ФК «Новосибирск» в ПФЛ
Жестокое ДТП произошло на Чуйском тракте: людей выбросило из машины
Прогрессивный формат страхования жилья могут опробовать в Новосибирской области
Элджей не оплатил эскизы обложек для своих альбомов и поссорился с художником
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Забыли пулю в животе: новосибирский бизнесмен будет судиться с городской больницейРубрика: проиcшествия
03.08.2019 17:48
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Житель Новосибирска был ранен в одном из местных баров; хирург горбольницы №1 не заметил пулю в животе пациента, в результате чего у мужчины начались осложнения.
Новосибирский предприниматель пострадал два раза — сперва от рук стрелка в баре «Синий иней», а затем от халатности хирурга горбольницы №1, сообщает издание «Новая Сибирь».
Огнестрельные ранения мужчина получил в конце июля этого года: праздновал день рождения дочери в баре, затем повздорил с мужчиной из другой компании. Они вышли на улицу «разобраться». Пострадавший получил пулю в живот из травматического пистолета от парня, не участвующего в конфликте.
Раненого мужчину доставили в горбольницу №1. Там ему сделали УЗИ, рентген и заявили, что пули в теле нет. По словам самого пострадавшего, хирург едва говорил по-русски. Мужчину зашили и отправили домой.
На следующий день выяснилось, что пуля в его животе всё-таки есть. Самочувствие пострадавшего ухудшилось. Он обратился в платную клинику, затем вернулся в горбольницу где ему провели повторную операцию. Инородное тело изъяли, однако после хирургического вмешательства к пациенту никто долго не приходил, несмотря на то, что у него начался перитонит, требующий курсового лечения антибиотиками.
С горбольницей предприниматель намерен судиться. Параллельно с этим правоохранители расследуют обстоятельства потасовки, при которой он получил ранение.
Напомним, в апреле 2019 года пациентка скорой умерла после укола фельдшера в Новосибирской области — уголовное дело передали в суд.
Александр Шпак
Комментарии
Лента новостей
Забыли пулю в животе: новосибирский бизнесмен будет судиться с городской больницей
Босс оплатил долги искитимца, чтобы не отменять зарубежную командировку
Четверть сотни нетрезвых водителей попались ГИБДД на день ВДВ в Новосибирской области
Новый краеведческий маршрут для паломников разработала Новосибирская епархия
Любопытные факты стали известны накануне дебюта ФК «Новосибирск» в ПФЛ
Жестокое ДТП произошло на Чуйском тракте: людей выбросило из машины
Прогрессивный формат страхования жилья могут опробовать в Новосибирской области
Элджей не оплатил эскизы обложек для своих альбомов и поссорился с художником
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
Закрытое лечение
Как прорваться к больному через наглухо запертые двери реан...
Новости по теме
Популярное