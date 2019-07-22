«Зайцемыши» разродились в Новосибирском зоопарке

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«Зайцемыши» разродились в Новосибирском зоопаркеРубрика: общество, проиcшествия
03.08.2019 18:01
ФОТО С ПОРТАЛА ru.wikipedia.org
Сразу четыре малыша Чаоканских мар пополнили полуляцию своего вида в Новосибирском зоопарке; две мамы-мары произвели на свет по одному детёнышу, третья родила сразу двух.
В Новосибирском зоопарке произошёл «беби-бум» диковинных зверьков родом из Южной Америки — чаоканских мар.
Чаоканские мары — грызуны семейства свинковых. Сибиряку такие грызуны могут показаться похожими на мышь или зайца, а может быть и на то, и на другое. В длину зверёк достигает от 45 до 50 см и весит до 4 кг. Живут мары до 15 лет.
Новыми особями в популяции стали четверо малышей. Они очень быстро вырастут, но ещё долго будут оставаться рядом с мамами. Самка мары уделяет кормлению детёныша около часа в день. В дикой природе чакоанские мары предпочитают сухие равнины, поросшие колючими кустарниками, поэтому в неволе они часто любят забираться в сено.
Особенно часто так делают детёныши-мары.
«Разглядеть их там довольно сложно», — отмечают сотрудники зоопарка.
В зоопарке чаоканских мар содержат с 2017 года.
Напомним, 1 августа стало известно, что в Новосибирском зоопарке появилась поющая обезьяна.
Александр Шпак
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