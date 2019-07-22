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«Зайцемыши» разродились в Новосибирском зоопарке

Рубрика: общество, проиcшествия

03.08.2019 18:01

ФОТО С ПОРТАЛА ru.wikipedia.org

Сразу четыре малыша Чаоканских мар пополнили полуляцию своего вида в Новосибирском зоопарке; две мамы-мары произвели на свет по одному детёнышу, третья родила сразу двух.  

В Новосибирском зоопарке произошёл «беби-бум» диковинных зверьков родом из Южной Америки — чаоканских мар. 

Чаоканские мары — грызуны семейства свинковых. Сибиряку такие грызуны могут показаться похожими на мышь или зайца, а может быть и на то, и на другое. В длину зверёк достигает от 45 до 50 см и весит до 4 кг. Живут мары до 15 лет. 

Новыми особями в популяции стали четверо малышей. Они очень быстро вырастут, но ещё долго будут оставаться рядом с мамами. Самка мары уделяет кормлению детёныша около часа в день. В дикой природе чакоанские мары предпочитают сухие равнины, поросшие колючими кустарниками, поэтому в неволе они часто любят забираться в сено. 

Особенно часто так делают детёныши-мары.

«Разглядеть их там довольно сложно», — отмечают сотрудники зоопарка. 

В зоопарке чаоканских мар содержат с 2017 года. 

Напомним, 1 августа стало известно, что в Новосибирском зоопарке появилась поющая обезьяна

 

Александр Шпак

Теги: животные Новосибирский зоопарк Новосибирск

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сегодня 13:48 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:03 Общество 0 Коммент.

Двое взрослых и три ребёнка пострадали в ДТП из-за лопнувшей шины в Новосибирской области

сегодня 12:48 Хроника 0 Коммент.

Жестокое ДТП произошло на Чуйском тракте: людей выбросило из машины

сегодня 12:09 Хроника 0 Коммент.

Прогрессивный формат страхования жилья могут опробовать в Новосибирской области

сегодня 11:02 Общество 0 Коммент.

Военные ликвидируют очаги возгорания в лесах Сибири

сегодня 07:59 Общество 0 Коммент.

Элджей не оплатил эскизы обложек для своих альбомов и поссорился с художником

сегодня 07:37 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске возродили уникальный телескоп Ньютона

сегодня 07:18 Наука 0 Коммент.

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Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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