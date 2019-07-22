Жестокое ДТП произошло на Чуйском тракте: людей выбросило из машины

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Жестокое ДТП произошло на Чуйском тракте: людей выбросило из машиныРубрика: проиcшествия
03.08.2019 12:09
ФОТО С ПАБЛИКА "ВКОНТАКТЕ" - "АСТ-54"
Автомобиль Toyota Camry столкнулся с LADA 4x4; ДТП произошло на 236 километре трассы Чуйский тракт.
Видеозапись последствий жёсткого ДТП появилась на стене сообщества «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте». Запись была загружена сегодня, 3 августа 2019 года.
По информации ресурса, Toyota Camry столкнулся с LADA 4x4 на 236 километре Чуйского тракта и вылетел в кювет. Отечественный автомобиль остался на трассе.
Как видно на ролике, кузов и крыша седана сильно деформированы. Это может говорить о том, что автомобиль перевернулся. Люди, находившиеся в авто, разбросаны поодаль друг от друга. Сколько людей пострадали в аварии, а также есть ли среди них погибшие, на данный момент неизвестно.
В ГУ МВД по Новосибирской области Сиб.фм ответили, что информацией о ДТП пока не располагают.
Напомним, 2 августа новосибирец почти сгорел заживо в фуре на челябинской трассе.
Александр Шпак
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