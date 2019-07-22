Белый «кадиллак» сбил пешехода в центре Новосибирска и скрылся

Фото из группы "АСТ-54" "ВКонтакте"

Люксовый автомобиль Cadillac Escalade с алтайскими номерами врезался в Nissan Quashqai и уехал с места ДТП; через некоторое время этот же автомобиль совершил наезд на укладчика плитки и также скрылся.

Сотрудники Госавтоинспекции в Новосибирске разыскивают женщину-водителя, спровоцировавшего ДТП и совершившего наезд на человека, сообщил Сиб.фм инспектор отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

Инцидент произошёл сегодня, 4 августа 2019 года. По данным правоохранителей, белый Cadillac Escalade двигался по Красному проспекту в сторону улицы Фабричной. При невыясненных на данный момент обстоятельствах, люксовое авто врезалось в Nissan Quashqai. После столкновения Cadillac продолжил движение и через некоторое время сбил 13-летнего укладчика плитки.

По словам очевидцев, за рулём авто находилась девушка, которая после наезда на пешехода пересела на пассажирское кресло, тогда как на водительское сидение перебрался её спутник. После «рокировки» парочка скрылась. Пострадавший в результате наезда молодой человек с различными травмами был доставлен в больницу. Автомобиль с нарушителями был объявлен в розыск.

По последним данным, предоставленным Владиславом Савченковым, не так давно разыскиваемое авто было обнаружено в одном из районов города. Водителя и пассажира на месте не было. В интересах следствия инспектор не раскрыл иных подробностей.

Согласно данным из открытых источников, американский внедорожник Cadillac Escalade в самой скромной комплектации стоит не менее пяти миллионов рублей. Пока что остаётся лишь догадываться — кто находился за рулём премиум авто.

Напомним, этим утром шутник за рулём «Тойоты» отправил семерых в больницу под Новосибирском.