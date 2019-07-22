Брюнетка со шрамом пропала на «Первомайке» в Новосибирске

Фото из группы "Лиза Алерт" "ВКонтакте"

Молодая полная женщина во всём синем пропала в Первомайском районе Новосибирска; второй день она не выходит на связь.

Жительница Новосибирска Елена Степанова не вернулась домой 3 августа и была объявлена пропавшей. Сегодня, 4 августа ориентировка появилась в группе новосибирского отряда «Лиза-Алерт» «ВКонтакте».

Вчера Елена Степанова вышла из дома в Первомайском районе и прекратила выходить на связь. 36-летняя женщина ростом в 175 см, полного телосложения, с карими глазами и чёрными волосами до плеч.

Пропавшая была одета в синие бриджи, сине-белую кофту с цветочным принтом и синие шлёпанцы. Из особых примет Елены назвали шрам на виске справа.

Волонтёры просят очевидцев сообщить информацию о пропавшей по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.

Напомним, 3 августа дачник с карликовой собакой потерялся в Новосибирске.