Дачник с карликовой собакой потерялся в Новосибирске

Фото из группы "Лиза Алерт" "ВКонтакте"

Пенсионер с потерей памяти ушёл с дачи и потерялся по пути в Новосибирск; вместе с мужчиной была карликовая служебная собака.

Новосибирский пенсионер ушёл гулять с собакой и пропал в Коченёвском районе. Сегодня, 4 августа волонтёры новосибирского отряда «Лиза-Алерт» опубликовали ориентировку на поиск мужчины в группе «ВКонтакте».

Пропавший Игорь Алексеевич Кононюк может быть дезориентирован, отметили поисковики. Вчера, 3 августа мужчина ушёл с собакой породы Цвергшнауцер черного цвета из СНТ «Сигнал» и перестал выходить на связь.

Мужчина может находиться в Новосибирске, уверены в «Лиза Алерт». Пенсионер плотного телосложения, ростом в 175 см, с седыми волосами и светло-голубыми глазами.

Дачник был одет в рубашку с бело-жёлтым рисунком, чёрные шорты и чёрные сланцы. Волонтёры просят очевидцев сообщить информацию о пропавшем по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.

Напомним, 2 августа пропавшую старушку со шрамом на подбородке нашли в Новосибирске.