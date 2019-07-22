Дачник с карликовой собакой потерялся в Новосибирске

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Дачник с карликовой собакой потерялся в НовосибирскеРубрика: общество
04.08.2019 11:12
Фото из группы "Лиза Алерт" "ВКонтакте"
Пенсионер с потерей памяти ушёл с дачи и потерялся по пути в Новосибирск; вместе с мужчиной была карликовая служебная собака.
Новосибирский пенсионер ушёл гулять с собакой и пропал в Коченёвском районе. Сегодня, 4 августа волонтёры новосибирского отряда «Лиза-Алерт» опубликовали ориентировку на поиск мужчины в группе «ВКонтакте».
Пропавший Игорь Алексеевич Кононюк может быть дезориентирован, отметили поисковики. Вчера, 3 августа мужчина ушёл с собакой породы Цвергшнауцер черного цвета из СНТ «Сигнал» и перестал выходить на связь.
Мужчина может находиться в Новосибирске, уверены в «Лиза Алерт». Пенсионер плотного телосложения, ростом в 175 см, с седыми волосами и светло-голубыми глазами.
Дачник был одет в рубашку с бело-жёлтым рисунком, чёрные шорты и чёрные сланцы. Волонтёры просят очевидцев сообщить информацию о пропавшем по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.
Напомним, 2 августа пропавшую старушку со шрамом на подбородке нашли в Новосибирске.
Никита Манько
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