Девушка проткнула отчиму грудь в ходе пьяной ссоры в Новосибирске

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Девушка проткнула отчиму грудь в ходе пьяной ссоры в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
04.08.2019 09:46
Фото с сайта pixabay.com
Молодая падчерица ударила 36-летнего отчима во время ссоры; потерпевший не стал рассказывать о ранении от близкого человека.
Житель Новосибирска оказался в больнице после конфликта с 21-летней падчерицей, с которой жил в одной квартире. Инцидент произошёл 2 августа около 23:10, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Преступление было выявлено после обращения врачей, так как 36-летний пострадавший не стал сообщать причину колото-резаного ранения грудной клетки.
Полиция по горячим следам задержала подозреваемую — ей оказалась 21-летняя девушка. По предварительным данным, родственники распивали спиртное, между ними произошла ссора и падчерица нанесла удар.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, в полиции сообщили о проведении расследования.
Напомним, 3 августа «чёрный человек» едва не зарезал мужчину в Новосибирске.
Никита Манько
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