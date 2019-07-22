Девушка проткнула отчиму грудь в ходе пьяной ссоры в Новосибирске

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Молодая падчерица ударила 36-летнего отчима во время ссоры; потерпевший не стал рассказывать о ранении от близкого человека.

Житель Новосибирска оказался в больнице после конфликта с 21-летней падчерицей, с которой жил в одной квартире. Инцидент произошёл 2 августа около 23:10, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Преступление было выявлено после обращения врачей, так как 36-летний пострадавший не стал сообщать причину колото-резаного ранения грудной клетки.

Полиция по горячим следам задержала подозреваемую — ей оказалась 21-летняя девушка. По предварительным данным, родственники распивали спиртное, между ними произошла ссора и падчерица нанесла удар.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, в полиции сообщили о проведении расследования.

Напомним, 3 августа «чёрный человек» едва не зарезал мужчину в Новосибирске.