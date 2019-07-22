Дождь и ветер обрушатся на Алтайский край 5 августа

Лента новостейПредложить новость
«Техасская стрельба»: жертвами массовой расправы в торговом центре стали 20 человек
Пропавший новосибирский дачник с карликовой собакой вернулся домой
Шутник за рулём «Тойоты» отправил шестерых в больницу под Новосибирском
«Жигули» с пьяным и школьницами перевернулись в Новосибирской области
Новосибирец лишился «айфона» после встречи с подростками на тёмной улице
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Дождь и ветер обрушатся на Алтайский край 5 августаРубрика: общество, проиcшествия
04.08.2019 18:58
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
В понедельник долгожданная прохлада даст передышку от жары жителям Алтайского края; в Барнауле в этот день ветер будет достигать 15 метров в секунду, а дождь польёт с раннего утра и до часу дня.
Жители Барнаула в грядущий понедельник смогут на время отложить плавательные принадлежности и насладиться приятной прохладой, — порывистый ветер принесёт в регион дожди, временами переходящие в ливни.
По данным синоптиков, в ночь с 4 на 5 августа температура в Барнауле будет держаться на отметке +25℃ ртутного столба, но уже в 4:00, с приходом дождя жар спадёт до +22℃.
Временами скорость ветра будет достигать 15 метров в секунду, что по классификации Бофорта считается «крепким ветром», который раскачивает стволы деревьев и с лёгкостью срывает шляпы — идти против такого ветра уже непросто.
К 7:00 скорость ветра снизится до 11 метров в секунду, а дождь усилится и продлится до 13:00. Средний показатель влажности воздуха в этот день составит 95%.
Постепенно, тенденция к уменьшению температуры прервётся и к полудню воздух в столице Алтайского края будет прогрет до +25℃. Температурный пик настанет в 16:00 — (+27)℃. Жар продержится до вечера и спадёт только ночью, до +22℃.
Скачков ультрафиолетового излучения и геомагнитной активности в течение дня не предвещается — их показатели не превысят своих нормальных значений.
Напомним, ранее синоптики обещали жителям Республики Алтай неоднозначные выходные — поочерёдную смену жары и прохлады.
Александр Шпак
Комментарии
Лента новостей
«Техасская стрельба»: жертвами массовой расправы в торговом центре стали 20 человек
Пропавший новосибирский дачник с карликовой собакой вернулся домой
Шутник за рулём «Тойоты» отправил шестерых в больницу под Новосибирском
«Жигули» с пьяным и школьницами перевернулись в Новосибирской области
Новосибирец лишился «айфона» после встречи с подростками на тёмной улице
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
Стоять будем
Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...
ЧС ради аграриев
Из-за проблем с погодой в Новосибирской области ввели режим ...
Посевная в убытке
Сельхозпроизводители считают перспективу сезона туманной...
СГК не прощает долги
Энергетики взыскивают долги барнаульских УК с менеджм...
Новости по теме
Популярное