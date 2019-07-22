Дождь и ветер обрушатся на Алтайский край 5 августа

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В понедельник долгожданная прохлада даст передышку от жары жителям Алтайского края; в Барнауле в этот день ветер будет достигать 15 метров в секунду, а дождь польёт с раннего утра и до часу дня.

Жители Барнаула в грядущий понедельник смогут на время отложить плавательные принадлежности и насладиться приятной прохладой, — порывистый ветер принесёт в регион дожди, временами переходящие в ливни.

По данным синоптиков, в ночь с 4 на 5 августа температура в Барнауле будет держаться на отметке +25℃ ртутного столба, но уже в 4:00, с приходом дождя жар спадёт до +22℃.

Временами скорость ветра будет достигать 15 метров в секунду, что по классификации Бофорта считается «крепким ветром», который раскачивает стволы деревьев и с лёгкостью срывает шляпы — идти против такого ветра уже непросто.

К 7:00 скорость ветра снизится до 11 метров в секунду, а дождь усилится и продлится до 13:00. Средний показатель влажности воздуха в этот день составит 95%.

Постепенно, тенденция к уменьшению температуры прервётся и к полудню воздух в столице Алтайского края будет прогрет до +25℃. Температурный пик настанет в 16:00 — (+27)℃. Жар продержится до вечера и спадёт только ночью, до +22℃.

Скачков ультрафиолетового излучения и геомагнитной активности в течение дня не предвещается — их показатели не превысят своих нормальных значений.

Напомним, ранее синоптики обещали жителям Республики Алтай неоднозначные выходные — поочерёдную смену жары и прохлады.