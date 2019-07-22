Грозы и град сменят жару в Новосибирской области

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Метеорологи прогнозируют грозы, град и спад жары; в четырёх районах Новосибирской области сохраняется риск лесных пожаров.

Жара уйдёт из Новосибирска в понедельник, считают синоптики. Сегодня, 4 августа Западно-Сибирский гидрометцентр опубликовал открытые данные о перемене погоды в начале недели.

По прогнозам гидрометцентра, нас ждёт переменная облачность и небольшие дожди в отдельных районах с грозами. В восточной части региона местами пройдут умеренные дожди с грозами и градом. Сохраняется вероятность ливней и усиления ветра в порывах до 23 м/с.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области в Новосибирском и Сузунском районах сохранится высокая пожароопасность 4 класса, в Краснозёрском и Баганском районах сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

Напомним, 30 июля сильная жара вернулась в Новосибирскую область.