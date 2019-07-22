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Грозы и град сменят жару в Новосибирской области

Рубрика: общество

04.08.2019 15:45

Фото с сайта pixabay.com

Метеорологи прогнозируют грозы, град и спад жары; в четырёх районах Новосибирской области сохраняется риск лесных пожаров.

Жара уйдёт из Новосибирска в понедельник, считают синоптики. Сегодня, 4 августа Западно-Сибирский гидрометцентр опубликовал открытые данные о перемене погоды в начале недели.

По прогнозам гидрометцентра, нас ждёт переменная облачность и небольшие дожди в отдельных районах с грозами. В восточной части региона местами пройдут умеренные дожди с грозами и градом. Сохраняется вероятность ливней и усиления ветра в порывах до 23 м/с.    

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области в Новосибирском и Сузунском районах сохранится высокая пожароопасность 4 класса, в Краснозёрском и Баганском районах сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

Напомним, 30 июля сильная жара вернулась в Новосибирскую область.

Никита Манько

Теги: погода пожарная безопасность гроза

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сегодня 13:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:05 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:20 Хроника 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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