Каникулы в вымирающей деревне Новосибирской области провёл блогер

Скриншот с канала YouTube

Житель Тольятти сбежал от суеты на родину в Новосибирскую область; видео попало в популярный паблик «Каникулы в деревне».

Цифровой композитор Евгений Каня прославил отдалённые сёла Кыштовка и Крутиха в соцсетях. Вчера, 3 августа видео блогера о визите на малую родину спустя 17 лет появилось в популярной группе «Каникулы в деревне» «ВКонтакте».

Один из основателей студии Daruma Audio Женя Каня приехал в родные места с девушкой. Пара удивилась отсутствию кофеен, запорожцам и деревенскому молоку. При этом блогер отметил, что в деревне Крутиха много пустых дворов и она является вымирающей.

Туристам понравились берёзовый лес, озеро и рыбалка, а также катание на катамаранах. В итоге поездки автор видео пожелал всем испытать чувство бегства от городской суеты, желания подышать воздухом и немного пожить.

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