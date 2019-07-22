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Каникулы в вымирающей деревне Новосибирской области провёл блогер

Рубрика: общество

04.08.2019 08:55

Скриншот с канала YouTube

Житель Тольятти сбежал от суеты на родину в Новосибирскую область; видео попало в популярный паблик «Каникулы в деревне».

Цифровой композитор Евгений Каня прославил отдалённые сёла Кыштовка и Крутиха в соцсетях. Вчера, 3 августа видео блогера о визите на малую родину спустя 17 лет появилось в популярной группе «Каникулы в деревне» «ВКонтакте».

Один из основателей студии Daruma Audio Женя Каня приехал в родные места  с девушкой. Пара удивилась отсутствию кофеен, запорожцам и деревенскому молоку. При этом блогер отметил, что в деревне Крутиха много пустых дворов и она является вымирающей.

Туристам понравились берёзовый лес, озеро и рыбалка, а также катание на катамаранах. В итоге поездки автор видео пожелал всем испытать чувство бегства от городской суеты, желания подышать воздухом и немного пожить.

Напомним, 30 июля сорокалетний рабочий с Алтая бросил пить и стал «Гордостью России».

Никита Манько

Теги: блогер туризм сельское хозяйство

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сегодня 11:40 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:20 Хроника 0 Коммент.

Девушка проткнула отчиму грудь в ходе пьяной ссоры в Новосибирске

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Забыли пулю в животе: новосибирский бизнесмен будет судиться с городской больницей

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вчера 15:53 Общество 0 Коммент.

Четверть сотни нетрезвых водителей попались ГИБДД на день ВДВ в Новосибирской области

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«Чёрный человек» едва не зарезал мужчину в Новосибирске

вчера 14:18 Хроника 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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