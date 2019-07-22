Каникулы в вымирающей деревне Новосибирской области провёл блогер

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Каникулы в вымирающей деревне Новосибирской области провёл блогерРубрика: общество
04.08.2019 08:55
Скриншот с канала YouTube
Житель Тольятти сбежал от суеты на родину в Новосибирскую область; видео попало в популярный паблик «Каникулы в деревне».
Цифровой композитор Евгений Каня прославил отдалённые сёла Кыштовка и Крутиха в соцсетях. Вчера, 3 августа видео блогера о визите на малую родину спустя 17 лет появилось в популярной группе «Каникулы в деревне» «ВКонтакте».
Один из основателей студии Daruma Audio Женя Каня приехал в родные места с девушкой. Пара удивилась отсутствию кофеен, запорожцам и деревенскому молоку. При этом блогер отметил, что в деревне Крутиха много пустых дворов и она является вымирающей.
Туристам понравились берёзовый лес, озеро и рыбалка, а также катание на катамаранах. В итоге поездки автор видео пожелал всем испытать чувство бегства от городской суеты, желания подышать воздухом и немного пожить.
Напомним, 30 июля сорокалетний рабочий с Алтая бросил пить и стал «Гордостью России».
Никита Манько
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