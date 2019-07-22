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Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Особняк любовника Мэрилин Монро продадут за 115 миллионов долларов

12.07.2019 Культура 0 Коммент.

Лунтик, мальдивы и лесные пожары – итоги недели Сиб.фм

Рубрика: общество

04.08.2019 18:00

Фото с сайта pixabay.com, из архива Сиб.фм

Пожары в Сибири взволновали всю страну — общественники, блогеры и СМИ назвали их экологической катастрофой, а власти начали тушить их. Новосибирцы избавились от смога, но летняя жара привела как к трагедиям, так и случаям спасения на воде. Чем ещё удивила эта неделя – в материале Сиб.фм.

Аквапарк Юрского периода

ФОТО МЯСНИКА БУРНЕВА С ПОРТАЛА ЯНДЕКС. ДЗЕН

В понедельник, 29 июля новосибирский рыбак «Мясник Бурнев» поразил весь город неожиданным уловом — редким сибирским углозубом, которого СМИ окрестили «обожравшейся личинкой Лунтика». Пугающего вида земноводное нашли на Затулинке, вскоре учёные объяснили необычный вид существа болезнью. Обычно сибирский углозуб обитает в прибрежной полосе, но возможный недуг загнал его в воду.

СКРИНШОТ С САЙТА PANORAMA.PUB

Лесные пожары пробудили троллей

Во вторник, 30 июля соцсети заполнили посты о крёстных ходах с сотрудниками МЧС против лесных пожаров в Сибири. Новость нашла сотни комментариев в новостных пабликах, однако оказалось фейком — первоисточником послужил сатирический сайт «Панорама». Журналисты взяли фото крёстного хода трёхлетней давности и «навели тумана» с помощью Photoshop. В ГУ МЧС по Новосибирской области удивились и назвали это «плохой шуткой». 

Реквием для кошачьей коммуны

В среду, 31 июля новосибирские зоозащитники пожаловались на замурованных кошек в подвале музыкальной школы №2 Ленинского района Новосибирска. Огромное семейство из 40 животных подкармливали местные жители, но работники ЖКХ решили закрыть в доступ подвал, чем спровоцировали скандал. Кошек пришлось экстренно спасать и пристраивать, а музыкальная школа стала объектом травли — директор вынуждена была оправдываться, что не имела отношения к решению отрезать выход животным.

     

Не можешь потушить лес — сруби его

В четверг, 1 августа губернатор Красноярского края Виктор Усс предложил вырубить миллион гектаров леса, поражённого тутовым шелкопрядом. Чиновник сделал заявление в ходе совещания под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева – СМИ и соцсети моментально ухватились за эту цитату. Кроме того, губернатор попросил помочь доукомплектовать штат инспекторов лесной охраны, а также привлечь к контролю учёных и экологов.

Мальдивы для народа

В пятницу, 2 августа правительство Новосибирской области предложило сделать небесно-голубой технический водоём у ТЭЦ-5 туристической достопримечательностью. Новосибирские фотографы и блогеры сделали опасному озеру мировую славу – фото попали в ведущие европейские СМИ, а СГК решили ограничить доступ к водоёму из-за наплыва желающих и даже усилили охрану.

Футбол в потёмках

В субботу, 3 августа команда ФК «Новосибирск» провела свой первый в истории матч с ФК «Чита», который закончился поражением в гостях. Матч начался с отключения электричества на всём стадионе, что помешало провести концертную программу. Сама игра была напряжённой — в первом периоде читинцы вели 3:1. В середине второго тайма на стадионе «Локомотив» вновь пропало электричество, прямая трансляция прервалась. Затем команды обменялись голами – и ФК «Новосибирск» дебютировал в ПФЛ с поражения.

Ангелы в погонах

В воскресенье, 4 августа сотрудники МАСС рассказали историю спасения девушки с Октябрьского моста. Молодая женщина в 33 года залезла за перила и перепугала очевидцев своими намерениями спрыгнуть вниз, после чего они позвонили в 112. С помощью сотрудников полиции спасателям пришлось силой скрутить женщину, а затем экипаж ДПС отвёз её в отдел полиции.  

 

 

Никита Манько

Теги: коты туризм спасатели футбол Лесные пожары

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Предложить новость

Умер знаменитый шансонье Вилли Токарев

сегодня 20:42 Хроника 0 Коммент.

«Техасская стрельба»: жертвами массовой расправы в торговом центре стали 20 человек

сегодня 20:10 Общество 0 Коммент.

Пропавший новосибирский дачник с карликовой собакой вернулся домой

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Лунтик, мальдивы и лесные пожары – итоги недели Сиб.фм

сегодня 18:00 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:30 Общество 0 Коммент.

Грозы и град сменят жару в Новосибирской области

сегодня 15:45 Общество 0 Коммент.

Брюнетка со шрамом пропала на «Первомайке» в Новосибирске

сегодня 14:01 Общество 0 Коммент.

Белый «кадиллак» сбил пешехода в центре Новосибирска и скрылся

сегодня 13:30 Хроника 0 Коммент.

Рост числа пьяных водителей в выходные случился в Новосибирске

сегодня 13:01 Общество 0 Коммент.

Шутник за рулём «Тойоты» отправил шестерых в больницу под Новосибирском

сегодня 12:05 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские спасатели скрутили девушку перед прыжком с моста

сегодня 11:40 Общество 0 Коммент.

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Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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