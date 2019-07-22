Лунтик, мальдивы и лесные пожары – итоги недели Сиб.фм

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Лунтик, мальдивы и лесные пожары – итоги недели Сиб.фмРубрика: общество
04.08.2019 18:00
Фото с сайта pixabay.com, из архива Сиб.фм
Пожары в Сибири взволновали всю страну — общественники, блогеры и СМИ назвали их экологической катастрофой, а власти начали тушить их. Новосибирцы избавились от смога, но летняя жара привела как к трагедиям, так и случаям спасения на воде. Чем ещё удивила эта неделя – в материале Сиб.фм.
Аквапарк Юрского периода
В понедельник, 29 июля новосибирский рыбак «Мясник Бурнев» поразил весь город неожиданным уловом — редким сибирским углозубом, которого СМИ окрестили «обожравшейся личинкой Лунтика». Пугающего вида земноводное нашли на Затулинке, вскоре учёные объяснили необычный вид существа болезнью. Обычно сибирский углозуб обитает в прибрежной полосе, но возможный недуг загнал его в воду.
Лесные пожары пробудили троллей
Во вторник, 30 июля соцсети заполнили посты о крёстных ходах с сотрудниками МЧС против лесных пожаров в Сибири. Новость нашла сотни комментариев в новостных пабликах, однако оказалось фейком — первоисточником послужил сатирический сайт «Панорама». Журналисты взяли фото крёстного хода трёхлетней давности и «навели тумана» с помощью Photoshop. В ГУ МЧС по Новосибирской области удивились и назвали это «плохой шуткой».
Реквием для кошачьей коммуны
В среду, 31 июля новосибирские зоозащитники пожаловались на замурованных кошек в подвале музыкальной школы №2 Ленинского района Новосибирска. Огромное семейство из 40 животных подкармливали местные жители, но работники ЖКХ решили закрыть в доступ подвал, чем спровоцировали скандал. Кошек пришлось экстренно спасать и пристраивать, а музыкальная школа стала объектом травли — директор вынуждена была оправдываться, что не имела отношения к решению отрезать выход животным.
Не можешь потушить лес — сруби его
В четверг, 1 августа губернатор Красноярского края Виктор Усс предложил вырубить миллион гектаров леса, поражённого тутовым шелкопрядом. Чиновник сделал заявление в ходе совещания под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева – СМИ и соцсети моментально ухватились за эту цитату. Кроме того, губернатор попросил помочь доукомплектовать штат инспекторов лесной охраны, а также привлечь к контролю учёных и экологов.
Мальдивы для народа
В пятницу, 2 августа правительство Новосибирской области предложило сделать небесно-голубой технический водоём у ТЭЦ-5 туристической достопримечательностью. Новосибирские фотографы и блогеры сделали опасному озеру мировую славу – фото попали в ведущие европейские СМИ, а СГК решили ограничить доступ к водоёму из-за наплыва желающих и даже усилили охрану.
Футбол в потёмках
В субботу, 3 августа команда ФК «Новосибирск» провела свой первый в истории матч с ФК «Чита», который закончился поражением в гостях. Матч начался с отключения электричества на всём стадионе, что помешало провести концертную программу. Сама игра была напряжённой — в первом периоде читинцы вели 3:1. В середине второго тайма на стадионе «Локомотив» вновь пропало электричество, прямая трансляция прервалась. Затем команды обменялись голами – и ФК «Новосибирск» дебютировал в ПФЛ с поражения.
Ангелы в погонах
В воскресенье, 4 августа сотрудники МАСС рассказали историю спасения девушки с Октябрьского моста. Молодая женщина в 33 года залезла за перила и перепугала очевидцев своими намерениями спрыгнуть вниз, после чего они позвонили в 112. С помощью сотрудников полиции спасателям пришлось силой скрутить женщину, а затем экипаж ДПС отвёз её в отдел полиции.
Никита Манько
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Лента новостей
«Техасская стрельба»: жертвами массовой расправы в торговом центре стали 20 человек
Пропавший новосибирский дачник с карликовой собакой вернулся домой
Шутник за рулём «Тойоты» отправил шестерых в больницу под Новосибирском
«Жигули» с пьяным и школьницами перевернулись в Новосибирской области
Новосибирец лишился «айфона» после встречи с подростками на тёмной улице
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