Новосибирец лишился «айфона» после встречи с подростками на тёмной улице

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Местный житель стал жертвой грабежа по дороге домой;полиция задержала двух подростков из Новосибирска.

Молодой человек стал жертвой грабежа недалеко от двух вокзалов в Новосибирске. Инцидент произошёл вечером 2 августа около 22:00, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным полиции, двое неизвестных отобрали у 18-летнего местного жителя iPhone 5, стоимостью около десяти тысяч рублей и скрылись. Потерпевший написал заявление в полицию и на следующий день подозреваемых задержали.

Сотрудники отдела полиции №6 «Октябрьский» УМВД по Новосибирску установили и задержали 16-летнего жителя Октябрьского раойна и 17-летнего жителя Калининского района Новосибирска.

Возбуждено уголовное дело по статье о грабёже, в отношении молодых людей проводится расследование. Максимальное наказание по статье о грабеже составляет до четырёх лет лишения свободы.

Напомним, в начале августа три бессовестных ограбления пенсионерок произошли в Новосибирске.