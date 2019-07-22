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Новосибирец создал единую сим-карту для всего мира и попал в Forbes

Рубрика: экономика

04.08.2019 16:31

Фото из группы Drimsim в facebook

 

Житель Новосибирска потратил восемь лет и более 2,5 миллионов евро на первую в мире универсальную сим-карту; после первых неудач предприниматель открывал доставку пиццы в Новосибирске.

Новосибирский инноватор Сергей Редьков рассказал об успешном внедрении единой сим-карты и создании компании Drimsim с сотнями тысяч абонентов. Интервью с предпринимателем опубликовал на днях российский Forbes.

Предприниматель впервые презентовал идею создать единую сим-карту ещё в 2011 году, для чего выступил перед руководством одного из крупнейших европейских операторов Vodafone в штаб-квартире в Лондоне. После отказа Сергей Редьков вернулся в Новосибирск и занял более 350 тысяч евро у друзей, но затем нашёл бизнес-партнёра в Индии в лице компании Lycamobile, однако не получил заказанные образцы. 

Убыток компании к концу 2012 года составил более 350 тысяч евро, и затем инноватор опять вернулся в Новосибирск, где открыл доставку пиццы. В 2013 году Сергей Редьков нашёл технологического партнёра в Швейцарии, в 2014 году запустил проект Drimsim, а к концу 2018 года начал возвращать инвестиции за счёт прибыли.

"Технологически Drimsim представляет собой обычную или виртуальную симку, которая вставляется в мобильный телефон. Когда пользователь въезжает в какую-либо страну, сим-карта определяет местоположение и выбирает местного оператора из зашитого в нее списка. При этом номер телефона остается прежним", — сообщил Forbes со слов Сергея Редькова.

По данным издания, российские операторы не работают с Drimsim, однако в России такой симкой уже пользуется Артемий Лебедев.

Напомним, 9 июля Forbes назвал имена самых богатых российских чиновников и депутатов.

 

Никита Манько

Теги: предпринимательство инновации международные отношения мобильная связь

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Грозы и град сменят жару в Новосибирской области

сегодня 15:45 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:05 Хроника 0 Коммент.

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вчера 17:48 Хроника 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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