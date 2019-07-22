Новосибирец создал единую сим-карту для всего мира и попал в Forbes

Фото из группы Drimsim в facebook

Житель Новосибирска потратил восемь лет и более 2,5 миллионов евро на первую в мире универсальную сим-карту; после первых неудач предприниматель открывал доставку пиццы в Новосибирске.

Новосибирский инноватор Сергей Редьков рассказал об успешном внедрении единой сим-карты и создании компании Drimsim с сотнями тысяч абонентов. Интервью с предпринимателем опубликовал на днях российский Forbes.

Предприниматель впервые презентовал идею создать единую сим-карту ещё в 2011 году, для чего выступил перед руководством одного из крупнейших европейских операторов Vodafone в штаб-квартире в Лондоне. После отказа Сергей Редьков вернулся в Новосибирск и занял более 350 тысяч евро у друзей, но затем нашёл бизнес-партнёра в Индии в лице компании Lycamobile, однако не получил заказанные образцы.

Убыток компании к концу 2012 года составил более 350 тысяч евро, и затем инноватор опять вернулся в Новосибирск, где открыл доставку пиццы. В 2013 году Сергей Редьков нашёл технологического партнёра в Швейцарии, в 2014 году запустил проект Drimsim, а к концу 2018 года начал возвращать инвестиции за счёт прибыли.

"Технологически Drimsim представляет собой обычную или виртуальную симку, которая вставляется в мобильный телефон. Когда пользователь въезжает в какую-либо страну, сим-карта определяет местоположение и выбирает местного оператора из зашитого в нее списка. При этом номер телефона остается прежним", — сообщил Forbes со слов Сергея Редькова.

По данным издания, российские операторы не работают с Drimsim, однако в России такой симкой уже пользуется Артемий Лебедев.

Напомним, 9 июля Forbes назвал имена самых богатых российских чиновников и депутатов.