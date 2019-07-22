Новосибирские спасатели скрутили девушку перед прыжком с моста

Фото из архива Сиб.фм

Молодая жительница Новосибирска в 33 года залезла за перила моста; женщину пришлось скрутить силой.

Молодая женщина за перилами Октябрьского моста перепугала очевидцев, но вскоре была спасена. Инцидент произошёл утром 3 августа около 07:00 часов утра, сообщили в группе «Спасатели МАСС» «ВКонтакте».

По данным городских спасателей, 33-летняя женщина стояла за перилами Октябрьского моста и угрожала спрыгнуть. Экипаж МАСС оперативно выехал на место и через 17 минут после звонка женщина была спасена.

Женщина была блокирована силовым захватом совместно с отрядом ДПС и передана в отдел полиции.

Напомним, в конце июля новосибирская студентка спасла девочку на городском пляже.