Новосибирские спасатели скрутили девушку перед прыжком с моста

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Новосибирские спасатели скрутили девушку перед прыжком с мостаРубрика: общество
04.08.2019 11:40
Фото из архива Сиб.фм
Молодая жительница Новосибирска в 33 года залезла за перила моста; женщину пришлось скрутить силой.
Молодая женщина за перилами Октябрьского моста перепугала очевидцев, но вскоре была спасена. Инцидент произошёл утром 3 августа около 07:00 часов утра, сообщили в группе «Спасатели МАСС» «ВКонтакте».
По данным городских спасателей, 33-летняя женщина стояла за перилами Октябрьского моста и угрожала спрыгнуть. Экипаж МАСС оперативно выехал на место и через 17 минут после звонка женщина была спасена.
Женщина была блокирована силовым захватом совместно с отрядом ДПС и передана в отдел полиции.
Напомним, в конце июля новосибирская студентка спасла девочку на городском пляже.
Никита Манько
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