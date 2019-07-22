Пропавший новосибирский дачник с карликовой собакой вернулся домой

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Пропавший новосибирский дачник с карликовой собакой вернулся домойРубрика: общество, проиcшествия
04.08.2019 19:22
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ДПСО "ЛИЗА АЛЕРТ"
Пожилой мужчина отправился выгуливать собаку на даче в Коченёвском районе Новосибирской области и пропал; по последним данным — мужчина найден.
Полицейские и волонтёры в течении суток занимались поиском пенсионера, пропавшего на своей даче в Коченёвском районе.
По данным сотрудников ДПСО «Лиза Алерт», пожилой мужчина — Игорь Кононюк, — пропал 3 августа после того, как ушёл с территории дачного участка, чтобы выгулять собаку. Когда мужчина перестал выходить на связь, его близкие забеспокоились и сообщили в правоохранительные органы об исчезновении.
Сегодня волонтёры сообщили о том, что мужчина найден живым. Ещё одна хорошая новость — собака также вернулась домой в здравии.
Напомним, 2 августа пропавшую старушку со шрамом на подбородке нашли в Новосибирске.
Александр Шпак
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«Техасская стрельба»: жертвами массовой расправы в торговом центре стали 20 человек
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