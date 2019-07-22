Пропавший новосибирский дачник с карликовой собакой вернулся домой

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ДПСО "ЛИЗА АЛЕРТ"

Пожилой мужчина отправился выгуливать собаку на даче в Коченёвском районе Новосибирской области и пропал; по последним данным — мужчина найден.

Полицейские и волонтёры в течении суток занимались поиском пенсионера, пропавшего на своей даче в Коченёвском районе.

По данным сотрудников ДПСО «Лиза Алерт», пожилой мужчина — Игорь Кононюк, — пропал 3 августа после того, как ушёл с территории дачного участка, чтобы выгулять собаку. Когда мужчина перестал выходить на связь, его близкие забеспокоились и сообщили в правоохранительные органы об исчезновении.





Сегодня волонтёры сообщили о том, что мужчина найден живым. Ещё одна хорошая новость — собака также вернулась домой в здравии.

Напомним, 2 августа пропавшую старушку со шрамом на подбородке нашли в Новосибирске.