Рост числа пьяных водителей в выходные случился в Новосибирске

Фото из архива Сиб.фм

Среди десятков задержанных восемь попались на повторном пьянстве; месяц назад задержанных в Новосибирске было в два раза меньше.

Инспекторы ГИБДД задержали 67 водителей оштрафовали за пьяное вождение в Новосибирске и Новосибирской области. Сегодня, 4 августа в пресс-службе ГУ МВД региона подвели итоги рейда за 2 и 3 августа.

Сотрудники ДПС провели сплошные проверки на некоторых участках дорог и в местах концентрации ДТП. По предварительным итогам акции, удалось выявить и повторно задержать восемь человек, которые вновь сели за руль, выпив алкоголь.

Один из предыдущих рейдов проводился месяц назад — по итогам акции с 5 по 8 июля ДПС удалось задержать 36 нетрезвых водителей, из которых 30 человек временно лишились автомобиля и вынуждены были забрать его со штрафстоянки. Всего с начала 2019 года были задержаны 5684 человека за пьянство за рулём.

Акция по борьбе с пьянством на дорогах продолжится до 5 августа, напомнили в полиции.

Напомним, 3 августа «Жигули» с пьяным и школьницами перевернулись в Новосибирской области.