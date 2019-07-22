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Шутник за рулём «Тойоты» отправил шестерых в больницу под НовосибирскомРубрика: проиcшествия
04.08.2019 12:05
Фото из группы "АСТ-54" "ВКонтакте"
Лобовое столкновение иномарок произошло на трассе под Новосибирском; водитель одного из авто отказался от освидетельствования и пытался шутить.
Неадекватный мужчина без водительских прав взбесил новосибирцев в соцсетях. ДТП на Ордынской трассе произошло в ночь на 4 августа около 00:45, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
По данным ГИБДД, лобовое столкновение двух иномарок произошло в Новосибирском районе недалеко от села Ярково. В результате столкновения автомобилей «Тойота Виста» и «Ниссан Санни» семь человек пострадали в ДТП.
В пресс-службе областного ГУ МВД уточнили, что травмы и переломы получили шесть человек в возрасте от 20 до 31 года, в том числе двое женщин и двое мужчин в «Тойоте Виста», а также водитель и пассажир «Ниссана Санни». Седьмой пассажир получил незначительные повреждения, которые не потребовали госпитализации.
Водитель «Тойоты» ехал без водительских прав и отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. По словам подписчиков городского паблика «АСТ-54» мужчина выглядел нетрезво и отшучивался после ДТП.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают виновника произошедшего.
Напомним, 3 августа «Жигули» с пьяным и школьницами перевернулись в Новосибирской области.
Никита Манько
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Шутник за рулём «Тойоты» отправил шестерых в больницу под Новосибирском
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