Шутник за рулём «Тойоты» отправил шестерых в больницу под Новосибирском

Фото из группы "АСТ-54" "ВКонтакте"

Лобовое столкновение иномарок произошло на трассе под Новосибирском; водитель одного из авто отказался от освидетельствования и пытался шутить.

Неадекватный мужчина без водительских прав взбесил новосибирцев в соцсетях. ДТП на Ордынской трассе произошло в ночь на 4 августа около 00:45, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным ГИБДД, лобовое столкновение двух иномарок произошло в Новосибирском районе недалеко от села Ярково. В результате столкновения автомобилей «Тойота Виста» и «Ниссан Санни» семь человек пострадали в ДТП.

В пресс-службе областного ГУ МВД уточнили, что травмы и переломы получили шесть человек в возрасте от 20 до 31 года, в том числе двое женщин и двое мужчин в «Тойоте Виста», а также водитель и пассажир «Ниссана Санни». Седьмой пассажир получил незначительные повреждения, которые не потребовали госпитализации.

Водитель «Тойоты» ехал без водительских прав и отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. По словам подписчиков городского паблика «АСТ-54» мужчина выглядел нетрезво и отшучивался после ДТП.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают виновника произошедшего.

Напомним, 3 августа «Жигули» с пьяным и школьницами перевернулись в Новосибирской области.