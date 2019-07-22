Такси Uber протаранило автобус до «Юго-Западного» в Новосибирске

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Такси Uber протаранило автобус до «Юго-Западного» в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
04.08.2019 08:02
Фото из группы "АСТ-54" "ВКонтакте"
Брендированный автомобиль популярного сервиса столкнулся с автобусом в Новосибирске; очевидцы не сообщали о пострадавших.
Иномарка и автобус устроили ДТП возле остановки общественного транспорта «Полтавская». Инцидент произошёл вечером 2 августа, сообщили подписчики городского паблика «АСТ-54».
По данным очевидцев, седан Kia Rio врезался в правый передний край автобуса на пересечении улицы Александры Плотниковой и улицы Полтавской. Иномарка была брендирована под популярный сервис такси Uber, автобус следовал по маршруту №79.
Подписчики «АСТ-54» сообщили, что пострадавших в результате ДТП не было.
Напомним, 1 августа два человека погибли в Иркутске при столкновении пассажирского автобуса и легковушки.
Никита Манько
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Лента новостей
Шутник за рулём «Тойоты» отправил шестерых в больницу под Новосибирском
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