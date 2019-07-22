Такси Uber протаранило автобус до «Юго-Западного» в Новосибирске

Фото из группы "АСТ-54" "ВКонтакте"

Брендированный автомобиль популярного сервиса столкнулся с автобусом в Новосибирске; очевидцы не сообщали о пострадавших.

Иномарка и автобус устроили ДТП возле остановки общественного транспорта «Полтавская». Инцидент произошёл вечером 2 августа, сообщили подписчики городского паблика «АСТ-54».

По данным очевидцев, седан Kia Rio врезался в правый передний край автобуса на пересечении улицы Александры Плотниковой и улицы Полтавской. Иномарка была брендирована под популярный сервис такси Uber, автобус следовал по маршруту №79.

Подписчики «АСТ-54» сообщили, что пострадавших в результате ДТП не было.

Напомним, 1 августа два человека погибли в Иркутске при столкновении пассажирского автобуса и легковушки.