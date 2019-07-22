«Техасская стрельба»: жертвами массовой расправы в торговом центре стали 20 человек

ФОТО С ПАБЛИКА "ВКОНТАКТЕ" - "АСТ-54"

В городе Эль-Пасо юноша вошёл в торговый центр Walmart, полный покупателей, и открыл беспорядочную стрельбу из штурмовой винтовки; жертвами террориста стали 20 человек, ещё 26 получили ранения.

Техасская полиция расследует акт массового расстрела людей в городе Эль-Пасо, сообщает BBC NEWS, US & Canada.

Инцидент произошёл в США, утром 3 августа. По данным издания, около 10:39 местного времени, неизвестный юноша в шумопоглощающих наушниках и военных штанах вошёл в торговый центр Walmart города Эль-Пасо.

В его руках была штурмовая винтовка, из которой он тут же открыл стрельбу по людям, находившимся в магазине. В результате террористической атаки 20 человек погибли, ещё 26 были ранены. После стрельбы массового убийцу задержала полиция — оказать сопротивление стрелок не пытался.

По данным правоохранителей, задержанным оказался 21-летний парень из штата Даллас, расположенного за 650 миль от места трагедии. Сейчас он находится под стражей и является единственным подозреваемым, несмотря на то, что в СМИ активно обсуждалась возможное участие в массовом убийстве ещё нескольких человек.

Эль-Пасо — приграничный с Мексикой город. По данным из открытых источников, более 80% города с населением 672 тысячи человек, составляют латиноамериканцы. Сейчас следователи проверяют — было ли совершено преступление на почве межнациональной ненависти.

Напомним, в марте этого года террорист снял на видео убийство более сорока человек в Новой Зеландии.