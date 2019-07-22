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«Техасская стрельба»: жертвами массовой расправы в торговом центре стали 20 человек

Рубрика: общество, проиcшествия

04.08.2019 20:10

ФОТО С ПАБЛИКА "ВКОНТАКТЕ" - "АСТ-54"

В городе Эль-Пасо юноша вошёл в торговый центр Walmart, полный покупателей, и открыл беспорядочную стрельбу из штурмовой винтовки; жертвами террориста стали 20 человек, ещё 26 получили ранения. 

Техасская полиция расследует акт массового расстрела людей в городе Эль-Пасо, сообщает BBC NEWS, US & Canada. 

Инцидент произошёл в США, утром 3 августа. По данным издания, около 10:39 местного времени, неизвестный юноша в шумопоглощающих наушниках и военных штанах вошёл в торговый центр Walmart города Эль-Пасо.

В его руках была штурмовая винтовка, из которой он тут же открыл стрельбу по людям, находившимся в магазине. В результате террористической атаки 20 человек погибли, ещё 26 были ранены. После стрельбы массового убийцу задержала полиция — оказать сопротивление стрелок не пытался. 

По данным правоохранителей, задержанным оказался 21-летний парень из штата Даллас, расположенного за 650 миль от места трагедии. Сейчас он находится под стражей и является единственным подозреваемым, несмотря на то, что в СМИ активно обсуждалась возможное участие в массовом убийстве ещё нескольких человек. 

Эль-Пасо — приграничный с Мексикой город. По данным из открытых источников, более 80% города с населением 672 тысячи человек, составляют латиноамериканцы. Сейчас следователи проверяют — было ли совершено преступление на почве межнациональной ненависти. 

Напомним, в марте этого года террорист снял на видео убийство более сорока человек в Новой Зеландии. 

 

Александр Шпак

Теги: происшествия убийство США теракт

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Умер знаменитый шансонье Вилли Токарев

сегодня 20:42 Хроника 0 Коммент.

«Техасская стрельба»: жертвами массовой расправы в торговом центре стали 20 человек

сегодня 20:10 Общество 0 Коммент.

Пропавший новосибирский дачник с карликовой собакой вернулся домой

сегодня 19:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:30 Общество 0 Коммент.

Грозы и град сменят жару в Новосибирской области

сегодня 15:45 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:30 Хроника 0 Коммент.

Рост числа пьяных водителей в выходные случился в Новосибирске

сегодня 13:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:05 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:40 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:51 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:20 Хроника 0 Коммент.

Девушка проткнула отчиму грудь в ходе пьяной ссоры в Новосибирске

сегодня 09:46 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:02 Хроника 0 Коммент.

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вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:48 Хроника 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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