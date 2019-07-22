Умер знаменитый шансонье Вилли Токарев

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Автор и исполнитель многих лирических и юмористических песен Вилли Токарев скончался, согласно сообщению его семьи; причины смерти родные не назвали.

В возрасте 84 лет скончался шансонье Вилли Токарев, сообщает информагентство ТАСС, со ссылкой на семью исполнителя. Его смерть наступила в это воскресенье, 4 августа 2019 года. Причина смерти на данный момент неизвестна.

Родился музыкант в Адыгейской АО Северо-Кавказского края РСФСР в 1934 году. Когда Вилену Токареву — так его звали по-настоящему, — исполнилось 11, его семья переехала в Дагестан. Уже в 15 он устроился кочегаром на корабль и ушёл в первое морское путешествие. После карьеры моряка, Вилен отправился в Ленинград, где поступил в консерваторию имени Римского-Корсакова по классу контрабаса.

В 1974 году Вилен Токарев переехал в США, где работал разнорабочим, таксистом, почтальоном и значительно позже стал петь. Тут Вилен меняет имя на "Вилли". Его первая пластинка за рубежом вышла после шести лет жизни за границей, — в 1979 году. Популярности артисту она не принесла, и лишь в 1981 году вышла пластинка «В шумном балагане», которую и приметили в среде русскоязычных эмигрантов США. В это время Вилен выступает в различных русских ресторанах, открывает собственный лейбл и производит пластинки одну за одной.

После распада СССР, артист вернулся в Москву и получил российское гражданство. С 2015 года Вилен Токарев три раза подряд получил премию «Шансонье года».