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Умер знаменитый шансонье Вилли Токарев

Рубрика: проиcшествия

04.08.2019 20:42

ФОТО С ПОРТАЛА ru.wikipedia.org

Автор и исполнитель многих лирических и юмористических песен Вилли Токарев скончался, согласно сообщению его семьи; причины смерти родные не назвали. 

В возрасте 84 лет скончался шансонье Вилли Токарев, сообщает информагентство ТАСС, со ссылкой на семью исполнителя. Его смерть наступила в это воскресенье, 4 августа 2019 года. Причина смерти на данный момент неизвестна. 

Родился музыкант в Адыгейской АО Северо-Кавказского края РСФСР в 1934 году. Когда Вилену Токареву — так его звали по-настоящему, — исполнилось 11, его семья переехала в Дагестан. Уже в 15 он устроился кочегаром на корабль и ушёл в первое морское путешествие. После карьеры моряка, Вилен отправился в Ленинград, где поступил в консерваторию имени Римского-Корсакова по классу контрабаса.

В 1974 году Вилен Токарев переехал в США, где работал разнорабочим, таксистом, почтальоном и значительно позже стал петь. Тут Вилен меняет имя на "Вилли". Его первая пластинка за рубежом вышла после шести лет жизни за границей, — в 1979 году. Популярности артисту она не принесла, и лишь в 1981 году вышла пластинка «В шумном балагане», которую и приметили в среде русскоязычных эмигрантов США. В это время Вилен выступает в различных русских ресторанах, открывает собственный лейбл и производит пластинки одну за одной. 

После распада СССР, артист вернулся в Москву и получил российское гражданство. С 2015 года Вилен Токарев три раза подряд получил премию «Шансонье года».  

 

Александр Шпак

Теги: знаменитости происшествия Россия смерть

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Умер знаменитый шансонье Вилли Токарев

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«Техасская стрельба»: жертвами массовой расправы в торговом центре стали 20 человек

сегодня 20:10 Общество 0 Коммент.

Пропавший новосибирский дачник с карликовой собакой вернулся домой

сегодня 19:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:30 Общество 0 Коммент.

Грозы и град сменят жару в Новосибирской области

сегодня 15:45 Общество 0 Коммент.

Брюнетка со шрамом пропала на «Первомайке» в Новосибирске

сегодня 14:01 Общество 0 Коммент.

Белый «кадиллак» сбил пешехода в центре Новосибирска и скрылся

сегодня 13:30 Хроника 0 Коммент.

Рост числа пьяных водителей в выходные случился в Новосибирске

сегодня 13:01 Общество 0 Коммент.

Шутник за рулём «Тойоты» отправил шестерых в больницу под Новосибирском

сегодня 12:05 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские спасатели скрутили девушку перед прыжком с моста

сегодня 11:40 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:51 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:20 Хроника 0 Коммент.

Девушка проткнула отчиму грудь в ходе пьяной ссоры в Новосибирске

сегодня 09:46 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:02 Хроника 0 Коммент.

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вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:48 Хроника 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

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Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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