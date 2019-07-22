Внедорожник Lexus «прилёг на бок» после ДТП в Новосибирск

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Внедорожник Lexus «прилёг на бок» после ДТП в НовосибирскРубрика: проиcшествия
04.08.2019 18:05
ФОТО С ПАБЛИКА "ВКОНТАКТЕ" - "АСТ-54"
Автомобиль Lexus столкнулся с хэтчбеком в Октябрьском районе Новосибирска; от удара Lexus завалился на левый борт.
Зрелищное ДТП произошло в Октябрьском районе Новосибирска, сообщает паблик «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошёл днём 4 августа 2019 года. На пересечении улицы Кирова и улицы Гурьевской произошло столкновение внедорожника Lexus и хэтчбека неизвестной марки. После удара Lexus перевернулся на бок, со стороны водителя.
Несмотря на серьёзные повреждения автомобилей, в ГИБДД по Новосибирской области Сиб.фм сообщили, что в данном ДТП никто не пострадал. Оформлением аварии занялись аварийные комиссары. На фото с места происшествия видно, что у внедорожника отлетел капот, а лобовое стекло и часть крыши вдавились внутрь. У хэтчбека заметна серьёзная деформация передней части авто.
Напомним, 4 августа шутник за рулём «Тойоты» отправил шестерых в больницу под Новосибирском.
Александр Шпак
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«Техасская стрельба»: жертвами массовой расправы в торговом центре стали 20 человек
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Шутник за рулём «Тойоты» отправил шестерых в больницу под Новосибирском
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