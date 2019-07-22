1 балл
+20
64.64 71.71
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Умер знаменитый шансонье Вилли Токарев

сегодня 20:42 Хроника 0 Коммент.

«Техасская стрельба»: жертвами массовой расправы в торговом центре стали 20 человек

сегодня 20:10 Общество 0 Коммент.

Пропавший новосибирский дачник с карликовой собакой вернулся домой

сегодня 19:22 Общество 0 Коммент.

Дождь и ветер обрушатся на Алтайский край 5 августа

сегодня 18:58 Общество 0 Коммент.

Внедорожник Lexus «прилёг на бок» после ДТП в Новосибирск

сегодня 18:05 Хроника 0 Коммент.

Лунтик, мальдивы и лесные пожары – итоги недели Сиб.фм

сегодня 18:00 Общество 0 Коммент.

«Взрывной сосед»: новосибирец принёс взрыватели на свою дачу

сегодня 17:30 Общество 0 Коммент.

Грозы и град сменят жару в Новосибирской области

сегодня 15:45 Общество 0 Коммент.

Брюнетка со шрамом пропала на «Первомайке» в Новосибирске

сегодня 14:01 Общество 0 Коммент.

Белый «кадиллак» сбил пешехода в центре Новосибирска и скрылся

сегодня 13:30 Хроника 0 Коммент.

Рост числа пьяных водителей в выходные случился в Новосибирске

сегодня 13:01 Общество 0 Коммент.

Шутник за рулём «Тойоты» отправил шестерых в больницу под Новосибирском

сегодня 12:05 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские спасатели скрутили девушку перед прыжком с моста

сегодня 11:40 Общество 0 Коммент.

«Жигули» с пьяным и школьницами перевернулись в Новосибирской области

сегодня 10:51 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец лишился «айфона» после встречи с подростками на тёмной улице

сегодня 10:20 Хроника 0 Коммент.

Девушка проткнула отчиму грудь в ходе пьяной ссоры в Новосибирске

сегодня 09:46 Хроника 0 Коммент.

Такси Uber протаранило автобус до «Юго-Западного» в Новосибирске

сегодня 08:02 Хроника 0 Коммент.

«Зайцемыши» разродились в Новосибирском зоопарке

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Забыли пулю в животе: новосибирский бизнесмен будет судиться с городской больницей

вчера 17:48 Хроника 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Особняк любовника Мэрилин Монро продадут за 115 миллионов долларов

12.07.2019 Культура 0 Коммент.

Внедорожник Lexus «прилёг на бок» после ДТП в Новосибирск

Рубрика: проиcшествия

04.08.2019 18:05

ФОТО С ПАБЛИКА "ВКОНТАКТЕ" - "АСТ-54"

Автомобиль Lexus столкнулся с хэтчбеком в Октябрьском районе Новосибирска; от удара Lexus завалился на левый борт. 

Зрелищное ДТП произошло в Октябрьском районе Новосибирска, сообщает паблик «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».  

Инцидент произошёл днём 4 августа 2019 года. На пересечении улицы Кирова и улицы Гурьевской произошло столкновение внедорожника Lexus и хэтчбека неизвестной марки. После удара Lexus перевернулся на бок, со стороны водителя. 

Несмотря на серьёзные повреждения автомобилей, в ГИБДД по Новосибирской области Сиб.фм сообщили, что в данном ДТП никто не пострадал. Оформлением аварии занялись аварийные комиссары. На фото с места происшествия видно, что у внедорожника отлетел капот, а лобовое стекло и часть крыши вдавились внутрь. У хэтчбека заметна серьёзная деформация передней части авто. 

Напомним, 4 августа шутник за рулём «Тойоты» отправил шестерых в больницу под Новосибирском.

 

Александр Шпак

Теги: аварии происшествия ДТП Новосибирск

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Умер знаменитый шансонье Вилли Токарев

сегодня 20:42 Хроника 0 Коммент.

«Техасская стрельба»: жертвами массовой расправы в торговом центре стали 20 человек

сегодня 20:10 Общество 0 Коммент.

Пропавший новосибирский дачник с карликовой собакой вернулся домой

сегодня 19:22 Общество 0 Коммент.

Дождь и ветер обрушатся на Алтайский край 5 августа

сегодня 18:58 Общество 0 Коммент.

Внедорожник Lexus «прилёг на бок» после ДТП в Новосибирск

сегодня 18:05 Хроника 0 Коммент.

Лунтик, мальдивы и лесные пожары – итоги недели Сиб.фм

сегодня 18:00 Общество 0 Коммент.

«Взрывной сосед»: новосибирец принёс взрыватели на свою дачу

сегодня 17:30 Общество 0 Коммент.

Грозы и град сменят жару в Новосибирской области

сегодня 15:45 Общество 0 Коммент.

Брюнетка со шрамом пропала на «Первомайке» в Новосибирске

сегодня 14:01 Общество 0 Коммент.

Белый «кадиллак» сбил пешехода в центре Новосибирска и скрылся

сегодня 13:30 Хроника 0 Коммент.

Рост числа пьяных водителей в выходные случился в Новосибирске

сегодня 13:01 Общество 0 Коммент.

Шутник за рулём «Тойоты» отправил шестерых в больницу под Новосибирском

сегодня 12:05 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские спасатели скрутили девушку перед прыжком с моста

сегодня 11:40 Общество 0 Коммент.

«Жигули» с пьяным и школьницами перевернулись в Новосибирской области

сегодня 10:51 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец лишился «айфона» после встречи с подростками на тёмной улице

сегодня 10:20 Хроника 0 Коммент.

Девушка проткнула отчиму грудь в ходе пьяной ссоры в Новосибирске

сегодня 09:46 Хроника 0 Коммент.

Такси Uber протаранило автобус до «Юго-Западного» в Новосибирске

сегодня 08:02 Хроника 0 Коммент.

«Зайцемыши» разродились в Новосибирском зоопарке

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Забыли пулю в животе: новосибирский бизнесмен будет судиться с городской больницей

вчера 17:48 Хроника 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Особняк любовника Мэрилин Монро продадут за 115 миллионов долларов

12.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
10.11.2017

Проверь тормоза — спаси ребёнка

Как проверка тормозной системы ...

Читать далее
Image
12.10.2016

Хроника омской авиакатастрофы

О самой крупной катастрофе в истор...

Читать далее
Image
29.03.2016

Неудержимые

Чем обернется сдерживание тарифов на коммунальные услуги...

Читать далее
Image
14.10.2015

Больше тепла городу

Почему коммунальные службы включают отопление невоврем...

Читать далее
Image
28.11.2014

«Это результат длительного процесса»

Причины аварии на СШГ...

Читать далее
Image
10.12.2013

Неземная девушка

Будни стюардессы: инструкции, пилоты, чулки, высота и восхи...

Читать далее

Новости по теме

Умер знаменитый шансонье Вилли Токарев сегодня 20:42 «Техасская стрельба»: жертвами массовой расправы в торговом центре стали 20 человек сегодня 20:10 Пропавший новосибирский дачник с карликовой собакой вернулся домой сегодня 19:22

Популярное

Image

Губернатор Красноярского края предложил вырубить миллион гектаров...

Image

Сорокалетний рабочий с Алтая бросил пить и стал «Гордостью России...

Image

Новосибирец не смог засудить проктологов за болезненную процедуру

Image

Заядлый рыбак во всём синем бесследно исчез в Новосибирской облас...

Image

Сибирские учёные: иммунитет человека помогает раковой опухоли выж...

Image

Новосибирец создал единую сим-карту для всего мира и попал в Forb...

Image

«Обожравшуюся личинку Лунтика» выловили рыбаки в Оби

Image

Молодая мама из Новосибирска рассказала о трате выигрыша в 12 мил...

Image

Каникулы в вымирающей деревне Новосибирской области провёл блогер

Image

Неизвестные расстреляли трамвай в Кемерове

Image

«Новосибирские Мальдивы» откроют для туристов

Image

Мужской костюм за 28 миллионов рублей продаёт житель Новосибирска

Image

Новосибирские спасатели скрутили девушку перед прыжком с моста