«Взрывной сосед»: новосибирец принёс взрыватели на свою дачу

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Мужчина нашёл в лесу взрыватели, похожие на боевые, и решил, что пропадать добру не стоит; опасную находку он принёс на свой дачный участок.

Житель Новосибирска подверг соседей по дачному участку серьёзной опасности: в лесу он случайно нашёл детали неких взрывных устройств и забрал их с собой, сообщает паблик «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл в СНТ «Золотая горка», расположенном в Дзержинском районе Новосибирска. Как сообщает ресурс, со ссылкой на местных жителей, нашедший взрыватели мужчина — в прошлом был военным.

В ГУ МВД по Новосибирской области информацию подтвердили.

«Да, действительно на «Золотой горке» мужчина нашёл взрыватели. Учебно-имитационного характера. Сам об этом сообщил. На месте работают оперативники, проводится проверка», — рассказали Сиб.фм в пресс-службе ведомства.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить, кто оставил в лесу подозрительные «артефакты».

Напомним, 4 августа 2019 года белый «кадиллак» сбил пешехода в центре Новосибирска и скрылся.