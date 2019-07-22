«Взрывной сосед»: новосибирец принёс взрыватели на свою дачу

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«Взрывной сосед»: новосибирец принёс взрыватели на свою дачуРубрика: общество, проиcшествия
04.08.2019 17:30
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Мужчина нашёл в лесу взрыватели, похожие на боевые, и решил, что пропадать добру не стоит; опасную находку он принёс на свой дачный участок.
Житель Новосибирска подверг соседей по дачному участку серьёзной опасности: в лесу он случайно нашёл детали неких взрывных устройств и забрал их с собой, сообщает паблик «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошёл в СНТ «Золотая горка», расположенном в Дзержинском районе Новосибирска. Как сообщает ресурс, со ссылкой на местных жителей, нашедший взрыватели мужчина — в прошлом был военным.
В ГУ МВД по Новосибирской области информацию подтвердили.
«Да, действительно на «Золотой горке» мужчина нашёл взрыватели. Учебно-имитационного характера. Сам об этом сообщил. На месте работают оперативники, проводится проверка», — рассказали Сиб.фм в пресс-службе ведомства.
Теперь правоохранителям предстоит выяснить, кто оставил в лесу подозрительные «артефакты».
Напомним, 4 августа 2019 года белый «кадиллак» сбил пешехода в центре Новосибирска и скрылся.
Александр Шпак
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