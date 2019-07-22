Лента новостейПредложить новость
Шутник за рулём «Тойоты» отправил шестерых в больницу под Новосибирском
«Жигули» с пьяным и школьницами перевернулись в Новосибирской области
Новосибирец лишился «айфона» после встречи с подростками на тёмной улице
Босс оплатил долги искитимца, чтобы не отменять зарубежную командировку
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
«Жигули» с пьяным и школьницами перевернулись в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
04.08.2019 10:51
Фото пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области
Нетрезвый водитель отправил «Жигули» в кювет на пути домой с утра; четверо пассажиров авто получили сотрясение мозга.
Компания сельской молодёжи оказалась в больнице после совместной вечеринки в Барабинском районе. ДТП произошло утром 3 августа около 08:30, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Молодой водитель «ВАЗ-2101» вёз четверых пассажиров из села Бакмасиха в село Таскаево Барабинского района. В пути молодой человек не справился с управлением, после чего «Жигули» вылетели в кювет и врезались в дерево.
По данным ГИБДД, 18-летний виновник аварии был пьян. В результате две девушки 14 и 15 лет, а также двое парней 16 и 18 лет получили сотрясение головного мозга и ушибы. Один из пятерых пострадавших получил перелом голени, другой лишился части зубов.
Как пояснили в полиции, компания молодых людей возвращалась в родное село Таскаево. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
Напомним, 3 августа двое взрослых и три ребёнка пострадали в ДТП из-за лопнувшей шины в Новосибирской области.
Никита Манько
Комментарии
Лента новостей
Шутник за рулём «Тойоты» отправил шестерых в больницу под Новосибирском
«Жигули» с пьяным и школьницами перевернулись в Новосибирской области
Новосибирец лишился «айфона» после встречи с подростками на тёмной улице
Босс оплатил долги искитимца, чтобы не отменять зарубежную командировку
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
Я встану - ты сядешь
Хронология расследования гибели Нины Шестаковой, сбитой...
Новости по теме
Популярное