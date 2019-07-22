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«Жигули» с пьяным и школьницами перевернулись в Новосибирской области

Рубрика: проиcшествия

04.08.2019 10:51

Фото пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области

Нетрезвый водитель отправил «Жигули» в кювет на пути домой с утра; четверо пассажиров авто получили сотрясение мозга.

Компания сельской молодёжи оказалась в больнице после  совместной вечеринки в Барабинском районе. ДТП произошло утром 3 августа около 08:30, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Молодой водитель «ВАЗ-2101» вёз четверых пассажиров из села Бакмасиха в село Таскаево Барабинского района. В пути молодой человек не справился с управлением, после чего «Жигули» вылетели в кювет и врезались в дерево.

По данным ГИБДД, 18-летний виновник аварии был пьян. В результате две девушки 14 и 15 лет, а также двое парней 16 и 18 лет получили сотрясение  головного мозга и ушибы. Один из пятерых пострадавших получил перелом голени, другой лишился части зубов.

Как пояснили в полиции, компания молодых людей возвращалась в родное село Таскаево. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, 3 августа двое взрослых и три ребёнка пострадали в ДТП из-за лопнувшей шины в Новосибирской области.

 

Никита Манько

Теги: нетрезвый водитель ДТП школьники

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