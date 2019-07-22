Девятилетняя девочка погибла от удара винтом моторной лодки

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Девятилетняя девочка погибла от удара винтом моторной лодкиРубрика: проиcшествия
05.08.2019 16:28
фото PIXABAY.COM
Несовершеннолетний ребёнок погиб на озере в Красноярском крае; по факту происшествия возбуждено уголовное дело.
В Шарыповском районе Красноярского края по факту смертельного травмирования девятилетней девочки возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.
Инцидент произошёл 3 августа на Большом озере. Мужчина подплыл на моторной лодке слишком близко к берегу, где в это время купалась маленькая девочка. Транспортное средство наехало на ребёнка, который от полученных травм скончался на месте.
Личность мужчины была установлена в тот же день. В настоящее время правоохранительные органы пытаются установить все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 1 августа лошадь убила восьмилетнюю девочку в Красноярском крае.
Никита Минин
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