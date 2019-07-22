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Девятилетняя девочка погибла от удара винтом моторной лодки

Рубрика: проиcшествия

05.08.2019 16:28

фото PIXABAY.COM

Несовершеннолетний ребёнок погиб на озере в Красноярском крае; по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В Шарыповском районе Красноярского края по факту смертельного травмирования девятилетней девочки возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.

Инцидент произошёл 3 августа на Большом озере. Мужчина подплыл на моторной лодке слишком близко к берегу, где в это время купалась маленькая девочка. Транспортное средство наехало на ребёнка, который от полученных травм скончался на месте.

Личность мужчины была установлена в тот же день. В настоящее время правоохранительные органы пытаются установить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 1 августа лошадь убила восьмилетнюю девочку в Красноярском крае.

 

Никита Минин

Теги: Красноярский край ребёнок

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сегодня 15:03 Хроника 0 Коммент.

Восемь автомобилей скорой помощи для районных больниц вручили в Новосибирской области

сегодня 14:43 Общество 0 Коммент.

Грибник с двумя детьми пропали в Кузбассе

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Вера Брежнева снялась в клипе особенных новосибирцев

сегодня 13:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:08 Общество 0 Коммент.

Томич выиграл 600 тысяч рублей на молодёжном форуме в Крыму

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

S7 полетит из Новосибирска на Пхукет

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

Котёнка с генетической мутацией нашли в мусорном баке Новосибирска

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

Житель Якутска пожаловался полицейским на нечестную проститутку

сегодня 10:09 Хроника 0 Коммент.

Место захоронения более 120 жертв репрессий обнаружили в Алтайском крае

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Названы самые доходные и «нищие» работы в России

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирской области

сегодня 09:32 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

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