Эльфийская любовь: в Новосибирске прошла фотосессия в стиле фэнтези

фото Елены Прихожай из социальной сети Instagram

Влюблённые в честь годовщины организовали необычную фотосъёмку; результат получился сказочный.

Вдохновлённая франшизой «Властелин колец» пара из Новосибирска решила сделать себе подарок и перенестись в мир фэнтези. О сказочной фотосессии Сиб.фм рассказала Елена Прихожай, автор съёмки.

«Мы снимали на берегу Оби, за Северным объездом красивую историю любви. У пары скоро годовщина, решили снять фэнтези про любовь. Я нашла место, сшила девушке эльфийский костюм, ушки были с прошлых сьёмок, а для парня они нашли одежду сами. Снимали долго и весело, сначала вверху на высоте, потом в воде. В перерывах купались», – поделилась Елена.

Фотограф так прониклась получившейся историей, что даже придумала имя для лирической героини-эльфийки – Лаириэль.

«Лаириэль любила читать, спрятавшись в тенистой зелени леса, она знала окрестности наизусть, начиная от холодного ручья в овраге и заканчивая норой старого лиса в корнях огромной сосны. И она знала – наступит срок, и со стороны моря придёт в её мир человек, и в её жизнь войдёт что-то новое, неизведанное и волнующее... Любовь», – подписала фотографии Елена Прихожай.

Напомним, в конце июля сотни новосибирцев воплотили «Ведьмака» накануне мировой премьеры Netflix.