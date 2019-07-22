Горбольница заплатит миллионы за мучительную смерть новосибирца от сепсиса

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Горбольница заплатит миллионы за мучительную смерть новосибирца от сепсисаРубрика: общество
05.08.2019 19:51
Фото с сайта pixabay.com
Неудачное протезирование колена привело пациента к сепсису; новосибирец три года провёл в вегетативном состоянии и умер.
Мать двух детей из Новосибирска потеряла мужа в больнице в результате череды врачебных ошибок. Сегодня, 5 августа решение по иску о компенсации морального вреда появилось на сайте Центрального районного суда, хотя было вынесено ещё осенью 2018 года.
Согласно материалам дела, бывший слесарь ООО «Техсталь» Яковенко поступил в НИИТО для эндопротезирования левого коленного сустава. По мнению истца, после некачественной операции на колене мужчина заболел сепсисом, однако врачи промедлили с диагнозом и поначалу игнорировали жалобы пациента на боли в колене и постоянно высокую температуру тела.
Через 12 суток после операции в НИИТО пациент был выписан и его состояние ухудшилось. Родные вызвали больному скорую, которая приехала через 4 часа 24 минуты – и отвезла пациента в тяжёлом состоянии в стационар одной из городских клинических больниц. По мнению истца, там врачи не смогли быстро поставить правильный диагноз и оперативно положить пациента в стационар.
Также, вдова подавала в суд на «Новосибирское протезно-ортопедическое предприятие» при Минтруда РФ из-за недостатка врачебного наблюдения после протезирования.
После постепенного развития сепсиса и сопутствующих заболеваний эндопротез был удалён, но заражением оказались поражены многие жизненно важные органы, в том числе головной мозг. Консилиум врачей решил провести декомпрессию позвоночного канала.
«В результате систематических ошибок, дефектов при оказании помощи Яковенко С.В. состояние его здоровья постоянно ухудшалось, возникали вновь и вновь дальнейшие проблемы со здоровьем, которые в итоге привели к такому неблагоприятному исходу как почти полное вегетативное состояние в течение трёх лет и смерти в исходе», – говорится в документах суда.
По данным клинических наблюдений, частота инфекционных осложнений после подобных операций составляет от 0,5% до 2-2,5%, сообщается в материалах дела. Однако медико-судебная экспертиза не признала вину НИИТО, так как мужчине проводилась профилактика антибиотиками, что не оспаривалось вдовой. Также, суд не выявил связи между работой ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи» и наступлением смерти через три года.
Суд постановил взыскать с ФГУП «Новосибирское протезно-ортопедическое предприятие» более 710 тысяч рублей морального вреда и компенсацию затрат на похороны в пользу жены и двух детей погибшего, а также его выплачивать несовершеннолетнему ребёнку по 3,2 тысячи рублей до 18 лет.
Также, Центральный районный суд обязал взыскать с одной из городских клинических больниц более 2,4 миллионов рублей и обязал выплачивать несовершеннолетнему более 12 тысяч рублей в месяц. Решение было вынесено в сентябре 2018 года.
Напомним, в августе новосибирец не смог засудить проктологов за болезненную процедуру.
Никита Манько
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