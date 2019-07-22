Грибник с двумя детьми пропали в Кузбассе

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

В воскресенье житель Рудничного района с двумя малолетними сыновьями отправился за грибами; последний раз семью видели, когда они отъезжали от дома на синем «Урале».

Вечером в воскресенье 52-летний отец взял двух малолетних сыновей и в 19 часов отправился в лес за грибами. Последний раз семью видели в момент, когда от дома отъехал их синий мотоцикл «Урал». За ним бежала собака – рыжая лайка.

Самостоятельные розыски пропавших, которые начали в воскресенье ближе к ночи, результата не дали. Полиция объявили в розыск мужчину и его сыновей – пятилетнего Сергея и двухлетнего Владимира.

Всех кто видел пропавших после 19 часов, просят сообщить об этом по номерам 8-(3842)-68-06-10 либо 02 (102 – с мобильного).

Напомним, 30 июля в Новосибирске нашли пропавшую с детской площадки голубоглазую девочку.