Грибник с двумя детьми пропали в Кузбассе

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Грибник с двумя детьми пропали в КузбассеРубрика: общество, проиcшествия
05.08.2019 13:53
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
В воскресенье житель Рудничного района с двумя малолетними сыновьями отправился за грибами; последний раз семью видели, когда они отъезжали от дома на синем «Урале».
Вечером в воскресенье 52-летний отец взял двух малолетних сыновей и в 19 часов отправился в лес за грибами. Последний раз семью видели в момент, когда от дома отъехал их синий мотоцикл «Урал». За ним бежала собака – рыжая лайка.
Самостоятельные розыски пропавших, которые начали в воскресенье ближе к ночи, результата не дали. Полиция объявили в розыск мужчину и его сыновей – пятилетнего Сергея и двухлетнего Владимира.
Всех кто видел пропавших после 19 часов, просят сообщить об этом по номерам 8-(3842)-68-06-10 либо 02 (102 – с мобильного).
Напомним, 30 июля в Новосибирске нашли пропавшую с детской площадки голубоглазую девочку.
Татьяна Картавых
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