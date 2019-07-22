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Кандидаты в мэры Новосибирска потратили более 17 миллионов рублей

Рубрика: общество

05.08.2019 16:53

Фото с сайта pixabay.com

Городской избирком опубликовал очередной отчёт о движении средств в избирательных фондах кандидатов в мэры Новосибирска; больше всех на свою агитацию потратил Данияр Сафиуллин.

Более 17 миллионов рублей израсходовали кандидаты в мэры Новосибирска. Данные о движении средств в избирательных фондах опубликовала городская избирательная комиссия.

По данным отчёта, на 5 августа самый большой избирательный фонд на этой неделе был у экс-вице-мэра Новосибирска Данияра Сафиулина – 5,535 миллиона рублей. Он и потратил больше всех – 5 528 246,06 рубля. Ненамного увеличила свой избирательный фонд Наталья Пинус – 4 839 629 рублей. Но и потратила она 4 021 890 рублей. Значительно нарастил избирательный фонд Евгений Лебедев – до 4,530 миллиона рублей. Его траты составили 2 746 456 рублей.

Размер избирательного фонда Анатолия Локтя остался без изменений – 3,5 миллиона рублей. А расходы составили 2 460 950,82 рубля. У Сергея Бойко увеличился размер избирательного фонда до 1 867 601,41 рубля, а израсходовал он 853 190,18 рубля. У Юлии Сапиной размер фонда увеличился до 650 тысяч рублей, а потратила она 459 638 рублей.

Олег Викторович свой избирательный фонд в объёме 630 тысяч рублей потратил полностью. У Андрея Токарева избирательный фонд увеличился до 84 800 рублей. Он израсходовал 40 тысяч рублей. В избирательном фонде Дарьи Украинцевой изменений не было.

Напомним, на прошлой неделе избирком опубликовал сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов.

 

Анатолий Якимов

Теги: выборы Новосибирск кандидаты избирком

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