Кладбище женских сумок обнаружили в Новосибирске

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Кладбище женских сумок обнаружили в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
05.08.2019 09:07
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Несколько женских сумок нашли в кустах в центре города; возможно, их там оставили антигламурные воры.
Необычной находкой поделился подписчик группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Он выложил фотографию, на которой женские сумки лежат на земле в кустах за ГПНТБ.
«Видимо, скинули. Может кто свою узнаёт?» – спрашивает любопытный читатель (орфография и пунктуация сохранены – прим. Сиб.фм).
Люди в комментариях разделились на два лагеря. Одни считают, что неизвестная леди просто решила обновить гардероб и выбросила ненужные вещи. Другие предполагают, что это место, куда воры скидывают пустые сумки, после того как вытащат из них всё содержимое.
Напомним, 3 августа стало известно о трёх бессовестных ограблениях пенсионерок в Новосибирске.
Никита Минин
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