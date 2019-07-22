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Кладбище женских сумок обнаружили в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

05.08.2019 09:07

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Несколько женских сумок нашли в кустах в центре города; возможно, их там оставили антигламурные воры.

Необычной находкой поделился подписчик группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Он выложил фотографию, на которой женские сумки лежат на земле в кустах за ГПНТБ. 

«Видимо, скинули. Может кто свою узнаёт?» – спрашивает любопытный читатель (орфография и пунктуация сохранены – прим. Сиб.фм).

Люди в комментариях разделились на два лагеря. Одни считают, что неизвестная леди просто решила обновить гардероб и выбросила ненужные вещи. Другие предполагают, что это место, куда воры скидывают пустые сумки, после того как вытащат из них всё содержимое. 

Напомним, 3 августа стало известно о трёх бессовестных ограблениях пенсионерок в Новосибирске.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область воровство

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сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Названы самые доходные и «нищие» работы в России

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирской области

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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