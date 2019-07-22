Кладбище женских сумок обнаружили в Новосибирске

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Несколько женских сумок нашли в кустах в центре города; возможно, их там оставили антигламурные воры.

Необычной находкой поделился подписчик группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Он выложил фотографию, на которой женские сумки лежат на земле в кустах за ГПНТБ.

«Видимо, скинули. Может кто свою узнаёт?» – спрашивает любопытный читатель (орфография и пунктуация сохранены – прим. Сиб.фм).

Люди в комментариях разделились на два лагеря. Одни считают, что неизвестная леди просто решила обновить гардероб и выбросила ненужные вещи. Другие предполагают, что это место, куда воры скидывают пустые сумки, после того как вытащат из них всё содержимое.

Напомним, 3 августа стало известно о трёх бессовестных ограблениях пенсионерок в Новосибирске.