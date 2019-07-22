Котёнка с генетической мутацией нашли в мусорном баке Новосибирска

фото из группы РООПЖ «Кошкино лукошко» в социальной сети «ВКонтакте»

Дети нашли выброшенного на помойку белого котёнка; у него по три пальца на передних лапках.

В организацию по помощи животным Новосибирска «Кошкино лукошко» поступил белоснежный котёнок с генетическими отклонениями. Об этом Сиб.фм сообщила директор приюта Алёна Святова.

«Дети нашли его в мусорном баке, они там во дворе шалаш строили, пошли собирать всякие коробки и ящики и писк услышали. Принесли мне его», – рассказала Алёна.

Осмотрев беззащитное животное, которое только-только начинает открывать глазки, работники приюта обнаружили, что на передних лапках у него по три пальца. Алёна Святова проконсультировалась с врачом и выяснила, что в будущем ходить котёнок сможет.

Однако имя новому жильцу приюта давать не торопятся. Боятся сглазить.

«Сейчас выкормить его... малыш же совсем ...ещё и с генетической мутацией. Мало ли что ...по этому пока ни как не называю...», — добавила директор приюта (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Сиб.фм).

За воспитание подкидыша серьёзно взялась собака по имени Зефирка. Даже в тяжёлые времена животные готовы прийти на выручку друг другу.

Напомним, в середине июля жительница Красноярска остановила машину посреди моста и спасла котёнка.