Котёнка с генетической мутацией нашли в мусорном баке Новосибирска

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Котёнка с генетической мутацией нашли в мусорном баке НовосибирскаРубрика: общество
05.08.2019 10:41
фото из группы РООПЖ «Кошкино лукошко» в социальной сети «ВКонтакте»
Дети нашли выброшенного на помойку белого котёнка; у него по три пальца на передних лапках.
В организацию по помощи животным Новосибирска «Кошкино лукошко» поступил белоснежный котёнок с генетическими отклонениями. Об этом Сиб.фм сообщила директор приюта Алёна Святова.
«Дети нашли его в мусорном баке, они там во дворе шалаш строили, пошли собирать всякие коробки и ящики и писк услышали. Принесли мне его», – рассказала Алёна.
Осмотрев беззащитное животное, которое только-только начинает открывать глазки, работники приюта обнаружили, что на передних лапках у него по три пальца. Алёна Святова проконсультировалась с врачом и выяснила, что в будущем ходить котёнок сможет.
Однако имя новому жильцу приюта давать не торопятся. Боятся сглазить.
«Сейчас выкормить его... малыш же совсем ...ещё и с генетической мутацией. Мало ли что ...по этому пока ни как не называю...», — добавила директор приюта (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Сиб.фм).
За воспитание подкидыша серьёзно взялась собака по имени Зефирка. Даже в тяжёлые времена животные готовы прийти на выручку друг другу.
Напомним, в середине июля жительница Красноярска остановила машину посреди моста и спасла котёнка.
Никита Минин
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