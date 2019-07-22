Котёнок из Новосибирска с тремя пальцами на лапках заболел

фото из группы «Кошкино лукошко» в социальной сети «ВКонтакте»

У белого котёнка с генетическим заболеванием, которого нашли на свалке, проблемы со здоровьем; он чихает и у него гноится глаз.

Маленький белый котёнок, которого несколько дней назад дети нашли в мусорном баке, заболел. Информация об этом появилась в группе приюта «Кошкино лукошко» в социальной сети «ВКонтакте».

«Или от кошки кормящей вирус поймал или его мама была с вирусом... Чихает, глаз гноится. Побежали в клинику скорее, потому как я даже не представляю чем такого малыша можно лечить. Наставили нам уколов...» – пишет директор приюта Алёна Святова (орфография и пунктуация сохранены, – прим. Сиб.фм).

Теперь малышу предстоит каждый день ставить уколы в клинике.

Напомним, ранее котёнка с генетической мутацией нашли в мусорном баке Новосибирска.