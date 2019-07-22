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Котёнок из Новосибирска с тремя пальцами на лапках заболел

Рубрика: проиcшествия

05.08.2019 17:28

фото из группы «Кошкино лукошко» в социальной сети «ВКонтакте»

У белого котёнка с генетическим заболеванием, которого нашли на свалке, проблемы со здоровьем; он чихает и у него гноится глаз.

Маленький белый котёнок, которого несколько дней назад дети нашли в мусорном баке, заболел. Информация об этом появилась в группе приюта «Кошкино лукошко» в социальной сети «ВКонтакте».

«Или от кошки кормящей вирус поймал или его мама была с вирусом... Чихает, глаз гноится. Побежали в клинику скорее, потому как я даже не представляю чем такого малыша можно лечить. Наставили нам уколов...» – пишет директор приюта Алёна Святова (орфография и пунктуация сохранены, – прим. Сиб.фм). 

Теперь малышу предстоит каждый день ставить уколы в клинике.

Напомним, ранее котёнка с генетической мутацией нашли в мусорном баке Новосибирска.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область животные

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вчера 19:54 Хроника 0 Коммент.

Котёнок из Новосибирска с тремя пальцами на лапках заболел

вчера 17:28 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:53 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области дорожников накажут за некачественное выполнение работ

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

Девятилетняя девочка погибла от удара винтом моторной лодки

вчера 16:28 Хроника 0 Коммент.

В борьбе с раком поможет кожура огурцов

вчера 15:43 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:03 Хроника 0 Коммент.

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вчера 14:54 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:43 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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