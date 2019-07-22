Место захоронения более 120 жертв репрессий обнаружили в Алтайском крае

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Место захоронения более 120 жертв репрессий обнаружили в Алтайском краеРубрика: общество
05.08.2019 09:59
фото с сайта pixabay.com
В Рубцовске обнаружили место, где, возможно, хоронили людей, расстрелянных по политическим причинам; приблизительное число жертв – 120-180 человек.
В Алтайском крае обнаружили предполагаемое место массового захоронения людей, убитых в рамках политических репрессий. Об этом сообщил портал «вРубцовске.ру».
По предварительной версии, люди были убиты в периоды с 1928 по 1931 год и с 1936 по 1938 год. Приблизительно в окрестностях Рубцовска захоронено 120-180 человек.
Поисками этого места в течение двух лет занимался поисковик Сергей Колчин. Всё началось с того, что к нему обратились жители Санкт-Петербурга с просьбой отыскать тело их родственника-священника, убитого в Рубцовске. Он опросил местных жителей и установил приблизительное место массового захоронения жертв репрессий. Теперь Сергей ищет юридические обоснования для начала раскопок.
Напомним, в конце января этого года стало известно, что при храме в Ложке создадут музей памяти жертв репрессий ХХ века.
Никита Минин
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