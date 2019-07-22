Названы самые доходные и «нищие» работы в России

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Названы самые доходные и «нищие» работы в РоссииРубрика: общество
05.08.2019 09:41
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Агентство «РИА Рейтинг» по заказу «РИА Новости» провело исследование рынка труда в России и выяснило, в каких отраслях самые высокие и самые низкие зарплаты.
По мнению аналитиков «РИА Рейтинг», заработную плату свыше 75 тысяч рублей в месяц в России получают лишь 12 % работающих россиян.
Выше всего заработная плата в отрасли добычи полезных ископаемых. Высокие зарплаты у нефтяников, газовиков и шахтёров. Далее идёт рыболовство и рыбоводство. Здесь треть работников имеет зарплату свыше 75 тысяч. Это одна из самых малочисленных отраслей российской экономики. В ней занято менее 100 тысяч человек. На третьем месте сфера финансов. Далее идут IT и связь.
В четырёх отраслях работники получают зарплату менее 15 тысяч в месяц. Это лёгкая промышленность, образование, сельское хозяйство и туризм.
Напомним, 20 июля Росстат назвал специалистов с официальной зарплатой свыше миллиона рублей.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
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