Новосибирская пятиклассница сделала гимн самбо из «Бороды» Тимати

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Новосибирская пятиклассница сделала гимн самбо из «Бороды» ТиматиРубрика: культура
05.08.2019 16:17
Фото Екатерины Ташлыковой
Девочка из Новосибирска записала рэп о любви к спорту; сразу три секции самбо работают для детей на жилмассиве «КСМ» в Первомайском районе.
Юная самбистка Алёна Ташлыкова посвятила уже третью песню самбо и своему тренеру из Первомайского района. Сегодня, 5 августа, родители девочки рассказали о песне «Мы не одни в этом мире» на минусовку песни Тимати – «Борода».
10-летняя Алёна Ташлыкова занимается элементами самбо с трёх лет, и с тех пор больше всего любит этот вид спорта. Небольшой вес в 28-30 килограмм в её возрасте сделал победы труднее, но самбистка часто выигрывала «бронзу» на районных и городских соревнованиях.
«Алёна рисует, танцует и занимается пением – но больше всего любит самбо благодаря тренеру Никите Макогону из центра дополнительного образования "Лад". Сейчас у неё идёт переломный период – ей говорят, что она девочка, и пусть лучше танцует и поёт, поэтому дочка в песнях выплёскивает любовь к самбо. В нашей секции очень хороший тренер – ребята очень дружны и живут нашим детством, а не смартфонами», – рассказала Сиб.фм мама начинающей певицы Екатерина Ташлыкова.
Релиз трека состоялся вечером 4 августа на странице новосибирской студии звукозаписи Smart Records «ВКонтакте», звукорежиссёры сделали запись и мастеринг за полдня. Студия известна записью локальных артистов, которые выступали с главной сцены в День города, таких как Лиза Козенец, Вера Еланцева и певица TILARY.
«Алёна может за вечер написать слова, а потом мы ищем минусовку и записываемся. Это творчество в быстром темпе – ради самовыражения. У нас уже есть три песни про самбо и клип "Девочка из Сибири", следующий планируем снимать осенью», – сообщила Екатерина Ташлыкова.
Напомним, 30 июля Игорь Крутой получил в подарок песню от хора талантов Новосибирска на юбилей.
Никита Манько
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Лента новостей
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