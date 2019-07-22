Новосибирская пятиклассница сделала гимн самбо из «Бороды» Тимати

Фото Екатерины Ташлыковой

Девочка из Новосибирска записала рэп о любви к спорту; сразу три секции самбо работают для детей на жилмассиве «КСМ» в Первомайском районе.

Юная самбистка Алёна Ташлыкова посвятила уже третью песню самбо и своему тренеру из Первомайского района. Сегодня, 5 августа, родители девочки рассказали о песне «Мы не одни в этом мире» на минусовку песни Тимати – «Борода».

10-летняя Алёна Ташлыкова занимается элементами самбо с трёх лет, и с тех пор больше всего любит этот вид спорта. Небольшой вес в 28-30 килограмм в её возрасте сделал победы труднее, но самбистка часто выигрывала «бронзу» на районных и городских соревнованиях.

«Алёна рисует, танцует и занимается пением – но больше всего любит самбо благодаря тренеру Никите Макогону из центра дополнительного образования "Лад". Сейчас у неё идёт переломный период – ей говорят, что она девочка, и пусть лучше танцует и поёт, поэтому дочка в песнях выплёскивает любовь к самбо. В нашей секции очень хороший тренер – ребята очень дружны и живут нашим детством, а не смартфонами», – рассказала Сиб.фм мама начинающей певицы Екатерина Ташлыкова.

Релиз трека состоялся вечером 4 августа на странице новосибирской студии звукозаписи Smart Records «ВКонтакте», звукорежиссёры сделали запись и мастеринг за полдня. Студия известна записью локальных артистов, которые выступали с главной сцены в День города, таких как Лиза Козенец, Вера Еланцева и певица TILARY.

«Алёна может за вечер написать слова, а потом мы ищем минусовку и записываемся. Это творчество в быстром темпе – ради самовыражения. У нас уже есть три песни про самбо и клип "Девочка из Сибири", следующий планируем снимать осенью», – сообщила Екатерина Ташлыкова.

Напомним, 30 июля Игорь Крутой получил в подарок песню от хора талантов Новосибирска на юбилей.