Около четырёхсот килограммов уникальных изумрудов похищено у сибирских учёных

Фото с сайта НПП "Тайрус"

Ущерб более чем на 100 миллионов рублей причинён новосибирскому предприятию «Тайрус»; преступление было совершено еще 29 апреля.

У сибирских учёных украли около 400 килограммов уникальных изумрудов. О совершённом преступлении потерпевшие заявили сразу же. За три месяца учёные подали 7 заявлений. Однако дело не движется с места. Более того, в момент совершения преступления там находился наряд полиции, позволивший похитителям беспрепятственно загрузить эксклюзивные изумруды и александриты в автомобиль грабителей. Один из «захватчиков» даже собственноручно написал полицейскому расписку о том, что получил из его рук дорогостоящие кристаллы.

По словам директора НПП «Тайрус» Олега Холдеева, материалы расследования передаются из одного ведомства в другое.

«Проверку проводят Следственный комитет РФ по Советскому району, УМВД по городу Новосибирску, ГУ МВД по Новосибирской области. Первый раз меня опросили только после жалобы Главному инспектору МВД который приехал из Москвы с проверкой», — рассказал Олег Холдеев.

Учёные уверены, что ситуация похожа на рейдерский захват. Кто-то хочет завладеть прибыльным бизнесом по поставке на мировой рынок изготовленных по уникальной технологии гидротермальных камней.

Два года назад, на предприятии решили, что нужно выводить продукцию на рынок, в том числе и мировой. Тогда директору «Тайруса» порекомендовали двух человек, которые будут заниматься реализацией камней. Официально они не были устроены в компанию, но тем не менее активно организовывали сбыт готовой продукции, в том числе иностранным покупателям, всю логистику брали на себя.

«Я больше занимался производственными вопросами, но периодически стал замечать, что происходят сбои в оплате переданных на реализацию камней», — уточнил Олег Холдеев.

В конце апреля директор предприятия решил перевезти принадлежащие ему камни в другое место хранения. Но не получилось. Один их эффективных менеджеров вызвал полицию, при этом угрожал Олегу Холдееву, что его и всю его семью посадят. Он требовал отдать предприятие. Испугавшись, потерпевший делал всё так, как ему говорили. Один из менеджеров написал расписку полицейским и забрал камни.

После случившегося директору НПП «Тайрус» было непонятно почему сотрудники правопорядка вели себя словно он нарушил закон, люди даже не работавшие в компании смогли вывезти беспрепятственно продукцию, не имея на это ни полномочий, ни документов.

Утром, 30 апреля Олег Холдеев обратился в полицию.

Источник Сиб.фм в ГУВД по Новосибирской области подтвердил, что проверка проводится, но не смог сообщить, на какой стадии она находится сейчас. Оперативно ответить на вопрос о действиях Следкома Советского района в ведомственной пресс-службе не смогли.

Напомним, 5 августа стало известно о найденных в багаже у прибывшего в Россию пассажира 700 граммов искусственных сапфиров и изумрудов.