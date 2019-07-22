Поменять асфальт на отремонтированной Большевистской потребовали власти Новосибирска

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Поменять асфальт на отремонтированной Большевистской потребовали власти НовосибирскаРубрика: общество
05.08.2019 13:31
фото со страницы Анатолия Локтя в социальной сети «ВКонтакте»
Мэр Новосибирска выложил пост на своих страницах в социальных сетях; подрядчику придётся переделать участок отремонтированной дороги.
До 10 августа подрядной организации ООО «Перлит Строй» придётся за свой счёт переделать некачественный ремонт участка дороги на улице Большевистской.
«По моему поручению проведена проверка качества ремонта дорожного полотна на улице Большевистской. Обнаружены нарушения в укладке дорожного полотна. Это подтвердили лабораторные и производственные испытания. Верхний слой асфальтобетонного покрытия проезжей части выполнен с нарушением технологии. Кроме того, состав щебёночно-мастичной асфальтобетонной смеси оказался плохого качества», – написал мэр Анатолий Локоть на своей странице в социальной сети «ВКонтакте.
Работы будут выполнены за счёт собственных средств подрядчика. На исправление выявленных недоработок строителям дано всего пять дней.
Напомним, 24 июля стало известно, что расширят дороги в Кольцове.
Татьяна Картавых
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