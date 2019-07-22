Рослый бородач из Подмосковья на неделю пропал в Новосибирске

Фото Надежды Абаниной

Скрытный и замкнутый силач улетел в Новосибирск и перестал отвечать на звонки матери; особой приметой является сложная травма от болгарки.

Жительница города Орехово-Зуево уже 12 дней ищет сына в Новосибирске. Пост о поисках Игоря Абанина был опубликован 5 августа в группе «Твоё Орехово-Зуево» «ВКонтакте».

Пропавший Игорь Юрьевич Абанин вылетел из Москвы в Новосибирск ещё 24 июля, по прилёту прислал фото и перестал выходить на связь.

Мужчине 33 года, рост 187 см, нормального телосложения, у него тёмные короткие волосы, голубые глаза. Был одет в серую футболку, шорты, на голове имел светло-коричневую кепку, при себе имел рюкзак серого цвета.

Особые приметы пропавшего: воспалённые вены на правой икре – последствия раны от диска болгарки, борода и высокий рост.

«Игорь – достаточно замкнутый и скрытный парень, он часто даже не брал трубку. С девушкой тоже не был полностью открыт, в соцсетях присутствовал, но не был активным. Я уже привыкла и не надоедала, но сейчас он впервые надолго отключился и я вынуждена искать его. Заявление в местную полицию мы уже зарегистрировали, но ориентировка МВД дойдёт нескоро. Будем надеяться, что сын выйдет на связь», – сообщила Сиб.фм Надежда Абанина.

Мать пропавшего Надежда Абанина попросила очевидцев позвонить ей по номеру +7 (905) 726-83-34.

Напомним, 5 августа грибник с двумя детьми пропали в Кузбассе.