Россельхознадзор изъял два центнера продуктов у пассажиров в аэропорту Толмачёво

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Россельхознадзор изъял два центнера продуктов у пассажиров в аэропорту ТолмачёвоРубрика: проиcшествия
05.08.2019 19:54
Фото с сайта pixabay.com
Более 200 килограммов мясной и молочной продукции, а также мёда запретили к ввозу на территорию страны сотрудники Россельхознадзора за семь месяцев; год назад этот показатель был ниже в 1,5 раза.
Инспекторы управления Россельхознадзора по Новосибирской области контролируют ввоз мясной и молочной продукции и мёда в аэропорту Толмачёво. За 7 месяцев в Россию было не допущено 204,9 килограмма продукции животного происхождения, которую пассажиры международных авиалиний пытались ввезти с собой из-за рубежа. Данный объём в 1,5 раза превышает прошлогодние показатели, — отметили в ведомстве.
По сообщению сайта Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, вся запрещённая к ввозу продукция была конфискована и уничтожена.
Напомним, в марте сотрудники Россельхознадзора по Новосибирской области изъяли и уничтожили более 8000 цветов импортного происхождения.
Анатолий Якимов
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