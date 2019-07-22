S7 полетит из Новосибирска на Пхукет

Фото со страницы «Авиакомпания "Сибирь"» в социальной сети «ВКонтакте»

Два раза в неделю для любителей пляжного отдыха будет летать самолёт на тайский остров Пхукет; старт полётной программы намечен на 31 октября.

В зимнем расписании появится новый рейс из Новосибирска в Королевство Таиланд. Два раза в неделю по четвергам и субботам из аэропорта Толмачёво на Пхукет с 31 октября будет летать современный самолёт Airbus A321neo.

По сообщению портала airlines-inform.ru, выполнять рейсы на тайский остров будет авиакомпания S7. С 14 декабря добавится ещё одна частота – по понедельникам. Вылет самолёта из аэропорта Толмачёво в 16:45, прибытие на остров Пхукет в 1:00 следующего дня.

Обратный рейс вылетает в 2:10 и прибывает в Толмачёво в 10:15 по понедельникам (с 15 декабря), пятницам и воскресеньям.

Авиабилеты уже можно приобрести в кассах города, туристических агентствах и через интернет. Стоимость перелёта туда и обратно начинается от 36 тысяч рублей.

Напомним, с 1 августа авиакомпания S7 вернула название «Сибирь» из-за лесных пожаров.