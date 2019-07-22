S7 полетит из Новосибирска на Пхукет

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S7 полетит из Новосибирска на ПхукетРубрика: общество
05.08.2019 10:55
Фото со страницы «Авиакомпания "Сибирь"» в социальной сети «ВКонтакте»
Два раза в неделю для любителей пляжного отдыха будет летать самолёт на тайский остров Пхукет; старт полётной программы намечен на 31 октября.
В зимнем расписании появится новый рейс из Новосибирска в Королевство Таиланд. Два раза в неделю по четвергам и субботам из аэропорта Толмачёво на Пхукет с 31 октября будет летать современный самолёт Airbus A321neo.
По сообщению портала airlines-inform.ru, выполнять рейсы на тайский остров будет авиакомпания S7. С 14 декабря добавится ещё одна частота – по понедельникам. Вылет самолёта из аэропорта Толмачёво в 16:45, прибытие на остров Пхукет в 1:00 следующего дня.
Обратный рейс вылетает в 2:10 и прибывает в Толмачёво в 10:15 по понедельникам (с 15 декабря), пятницам и воскресеньям.
Авиабилеты уже можно приобрести в кассах города, туристических агентствах и через интернет. Стоимость перелёта туда и обратно начинается от 36 тысяч рублей.
Напомним, с 1 августа авиакомпания S7 вернула название «Сибирь» из-за лесных пожаров.
Анатолий Якимов
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