Семилетний мальчик пострадал на батуте-кенгуру в Бердске

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Семилетний мальчик пострадал на батуте-кенгуру в БердскеРубрика: проиcшествия
05.08.2019 22:03
Фото с сайта Pixabay.com
У ребёнка на спине остались полосы от ударов порвавшейся верёвки; пострадавшего отвезли в поликлинику.
Семилетний мальчик травмировался на батуте-кенгуру в Бердске, сообщило издание «Курьер. Среда. Бердск» со ссылкой на мать ребёнка Дарью.
Мальчик прыгал на батуте и во время развлечения один из тросов оборвался и сильно ударил ребёнка по спине.
Ребёнка сразу отвезли в поликлинику. Хозяин батута извинился перед матерью мальчика и сказал, что переживает по поводу случившегося.
Врачи зафиксировали ушибы, а Дарья позвонила в полицию, где обещали связаться с ней. Также женщина намерена просить помощи в других инстанциях, в том числе в Роспотребнадзоре.
Напомним, 28 июня 2019 года маленький мальчик разбил голову на батуте в игровом центре Новокузнецка.
Дарья Мелехова
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