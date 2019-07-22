Семилетний мальчик пострадал на батуте-кенгуру в Бердске

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У ребёнка на спине остались полосы от ударов порвавшейся верёвки; пострадавшего отвезли в поликлинику.

Семилетний мальчик травмировался на батуте-кенгуру в Бердске, сообщило издание «Курьер. Среда. Бердск» со ссылкой на мать ребёнка Дарью.

Мальчик прыгал на батуте и во время развлечения один из тросов оборвался и сильно ударил ребёнка по спине.

Ребёнка сразу отвезли в поликлинику. Хозяин батута извинился перед матерью мальчика и сказал, что переживает по поводу случившегося.

Врачи зафиксировали ушибы, а Дарья позвонила в полицию, где обещали связаться с ней. Также женщина намерена просить помощи в других инстанциях, в том числе в Роспотребнадзоре.

Напомним, 28 июня 2019 года маленький мальчик разбил голову на батуте в игровом центре Новокузнецка.