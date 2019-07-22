Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирской области

Лента новостейПредложить новость
Телефон с откровенными фотографиями новосибирской блогерши нашёл нового хозяина
В Новосибирской области дорожников накажут за некачественное выполнение работ
Возможность открытия «Сибирских Мальдив» прокомментировали в новосибирском офисе СГК
Восемь автомобилей скорой помощи для районных больниц вручили в Новосибирской области
Венгеровский район лучший в реализации проекта «Жильё и городская среда»
Котёнка с генетической мутацией нашли в мусорном баке Новосибирска
Место захоронения более 120 жертв репрессий обнаружили в Алтайском крае
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирской областиРубрика: общество
05.08.2019 09:32
фото PIXABAY.COM
Синоптики сообщают, что сильные ливни обрушатся на область; порывы ветра усилятся до 23 метров в секунду.
Сегодня в отдельных районах Новосибирской области ожидаются грозы, сильный ветер и град. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского УГМС.
5 августа температура днём составит +24…+29. Несмотря на то, что на улице будет тепло, жителям области лучше достать из шкафа дождевики и зонтики. Метеорологи предсказывают, что в этот день пройдут дожди, к вечеру ожидается гроза. Ветер будет дуть северный, 4-9 метров в секунду, а во время грозы шквалы усилятся до 23. Также высока вероятность осадков в виде града.
Напомним, ранее сильный ураган обрушился на Барнаул.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Телефон с откровенными фотографиями новосибирской блогерши нашёл нового хозяина
В Новосибирской области дорожников накажут за некачественное выполнение работ
Возможность открытия «Сибирских Мальдив» прокомментировали в новосибирском офисе СГК
Восемь автомобилей скорой помощи для районных больниц вручили в Новосибирской области
Венгеровский район лучший в реализации проекта «Жильё и городская среда»
Котёнка с генетической мутацией нашли в мусорном баке Новосибирска
Место захоронения более 120 жертв репрессий обнаружили в Алтайском крае
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Традиция дела
О мастерстве ручного ткачества и о том, как единственный в стране...
Новости по теме
Популярное