Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирской области

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Синоптики сообщают, что сильные ливни обрушатся на область; порывы ветра усилятся до 23 метров в секунду.

Сегодня в отдельных районах Новосибирской области ожидаются грозы, сильный ветер и град. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского УГМС.

5 августа температура днём составит +24…+29. Несмотря на то, что на улице будет тепло, жителям области лучше достать из шкафа дождевики и зонтики. Метеорологи предсказывают, что в этот день пройдут дожди, к вечеру ожидается гроза. Ветер будет дуть северный, 4-9 метров в секунду, а во время грозы шквалы усилятся до 23. Также высока вероятность осадков в виде града.

Напомним, ранее сильный ураган обрушился на Барнаул.