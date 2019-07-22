Сильный ураган обрушился на Барнаул

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Сильный ураган обрушился на БарнаулРубрика: проиcшествия
05.08.2019 08:34
фото и видео из группы «Инцидент Барнаул» соцсети «ВКонтакте»
Гром и молния не давали жителям города спать спокойно; многие «благодарят» за это шаманов.
Этой ночью по Барнаулу пронёсся ураган. Такой информацией поделились подписчики группы «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте». По их словам, ветер был такой сильный, что едва не сносил людей.
Подписчики сообщества в шутку винят во всём шаманов, которые решили призвать силы природы для тушения пожаров в Сибири.
Несмотря на то, что многие переживали за свои машины, некоторые увидели и плюс в разгулявшейся непогоде:
«Ну, хоть огород поливать не надо», – пишут в комментариях.
Напомним, 4 августа стало известно, что дождь и ветер обрушатся на Алтайский край в понедельник.
Никита Минин
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Лента новостей
Телефон с откровенными фотографиями новосибирской блогерши нашёл нового хозяина
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Возможность открытия «Сибирских Мальдив» прокомментировали в новосибирском офисе СГК
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Котёнка с генетической мутацией нашли в мусорном баке Новосибирска
Место захоронения более 120 жертв репрессий обнаружили в Алтайском крае
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