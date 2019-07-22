Сильный ураган обрушился на Барнаул

фото и видео из группы «Инцидент Барнаул» соцсети «ВКонтакте»

Гром и молния не давали жителям города спать спокойно; многие «благодарят» за это шаманов.

Этой ночью по Барнаулу пронёсся ураган. Такой информацией поделились подписчики группы «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте». По их словам, ветер был такой сильный, что едва не сносил людей.

Подписчики сообщества в шутку винят во всём шаманов, которые решили призвать силы природы для тушения пожаров в Сибири.

Несмотря на то, что многие переживали за свои машины, некоторые увидели и плюс в разгулявшейся непогоде:

«Ну, хоть огород поливать не надо», – пишут в комментариях.

Напомним, 4 августа стало известно, что дождь и ветер обрушатся на Алтайский край в понедельник.