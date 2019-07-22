Телефон с откровенными фотографиями новосибирской блогерши нашёл нового хозяина

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Телефон с откровенными фотографиями новосибирской блогерши нашёл нового хозяинаРубрика: общество
05.08.2019 17:04
фото Ксении Костюковой из социальной сети «ВКонтакте»
Instagram-блогерша из Новосибирска продала iPhone с пикантными фотографиями; сумма сделки составила 100 тысяч рублей.
Ксения Костюкова, известная сибирская блогерша, наконец-то продала свой телефон с откровенными фотографиями. Как сообщила девушка Сиб.фм, новому владельцу такая покупка обошлась в 100 тысяч рублей.
Ксения призналась, что «адекватных» претендентов было всего четыре. Первые два предлагали слишком мало денег — 52 и 75 тысяч рублей. Оставшиеся мужчины сделали одинаковую ставку — 100 тысяч. Пообщавшись с обоими, Ксения сделала выбор в пользу новосибирского предпринимателя.
«Свой интерес они аргументировали эксклюзивностью, так как я продавала то, чего не было в социальных сетях, и любопытством. Им было интересно, что такое я там продаю и насколько горячие эти фото», – рассказала Ксения Костюкова.
Писали девушке и покупатели, которые готовы были предложить больше 100 тысяч. Но кроме телефона они требовали ещё дополнительные услуги сексуального характера. От таких предложений Ксения сразу отказывалась.
Напомним, в середине июля стало известно, что новосибирская блогерша продаёт телефон с пикантными фотографиями.
Никита Минин
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