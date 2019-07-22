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Томич выиграл 600 тысяч рублей на молодёжном форуме в Крыму

Рубрика: общество, культура

05.08.2019 11:22

ФОТО из группы «Жесть Томска | Новости» соцсети «ВКОНТАКТЕ»

Среди четырёх сотен участников конкурса «Видеоконтент смена» на всероссийском форуме «Таврида» представленный томичом проект стал лучшим; за победу в конкурсе молодой человек получил 600 тысяч рублей, которые пойдут на создание альманаха из четырёх короткометражных фильмов. 

Сооснователь продюсерской компании CAST production – житель Томска Евгений Жуков, стал победителем одного из конкурсов всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида», сообщает портал vtomske.ru. 

По данным издания, конкурс «Видеоконтент смена» завершился на форуме 1 августа. В нём приняли участие около четырёх сотен режиссёров, продюсеров, операторов и художников, а также других творцов, использующих видеоряд в качестве основного средства передачи замысла для своей аудитории. Участники конкурса привозили с собой на «Тавриду» проекты – лучшим был признан проект Евгения Жукова и команды его единомышленников – CAST production. 

Проект CAST сам по себе является конкурсом для молодых режиссёров. Его идея заключается в том, чтобы молодые ребята, мечтающие о создании профессионального кино, представляли в нём свои короткометражные фильмы. Авторы лучших, по замыслу проектмейкера, продолжат сотрудничество и в результате должны будут снять четыре игровые новеллы, собранные в альманах. 

Полученные за победу в конкурсе 600 тысяч рублей частично покроют расходы молодых режиссёров. По словам Евгения Жукова, основные затраты пойдут на организацию транспортной логистики, рекламной кампании и канцелярию.

Напомним, в июне этого года у новосибирцев была возможность лично пообщаться с режиссёром-участником Каннского фестиваля.

 

Александр Шпак

Теги: культура кино крым Томск

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Томич выиграл 600 тысяч рублей на молодёжном форуме в Крыму

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

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Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

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Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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