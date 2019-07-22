Томич выиграл 600 тысяч рублей на молодёжном форуме в Крыму

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Томич выиграл 600 тысяч рублей на молодёжном форуме в КрымуРубрика: общество, культура
05.08.2019 11:22
ФОТО из группы «Жесть Томска | Новости» соцсети «ВКОНТАКТЕ»
Среди четырёх сотен участников конкурса «Видеоконтент смена» на всероссийском форуме «Таврида» представленный томичом проект стал лучшим; за победу в конкурсе молодой человек получил 600 тысяч рублей, которые пойдут на создание альманаха из четырёх короткометражных фильмов.
Сооснователь продюсерской компании CAST production – житель Томска Евгений Жуков, стал победителем одного из конкурсов всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида», сообщает портал vtomske.ru.
По данным издания, конкурс «Видеоконтент смена» завершился на форуме 1 августа. В нём приняли участие около четырёх сотен режиссёров, продюсеров, операторов и художников, а также других творцов, использующих видеоряд в качестве основного средства передачи замысла для своей аудитории. Участники конкурса привозили с собой на «Тавриду» проекты – лучшим был признан проект Евгения Жукова и команды его единомышленников – CAST production.
Проект CAST сам по себе является конкурсом для молодых режиссёров. Его идея заключается в том, чтобы молодые ребята, мечтающие о создании профессионального кино, представляли в нём свои короткометражные фильмы. Авторы лучших, по замыслу проектмейкера, продолжат сотрудничество и в результате должны будут снять четыре игровые новеллы, собранные в альманах.
Полученные за победу в конкурсе 600 тысяч рублей частично покроют расходы молодых режиссёров. По словам Евгения Жукова, основные затраты пойдут на организацию транспортной логистики, рекламной кампании и канцелярию.
Напомним, в июне этого года у новосибирцев была возможность лично пообщаться с режиссёром-участником Каннского фестиваля.
Александр Шпак
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