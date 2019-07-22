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Учитель-автостопщик показал «сибирскую щедрость» новосибирцев

Рубрика: общество

05.08.2019 14:54

Скриншот с канала YouTube

Пара автостопщиков смогла отдохнуть после долгих поездок через всю Россию; новосибирцы помогли ему с жильём и показали город.

Бывший учитель из Воронежа, сейчас – известный блогер Александр Пилот сделал обзор на Новосибирск глазами автостопщика. Сегодня, 5 августа, видео «Путешествие без денег. Автостоп в России. Иркутск-Новосибирск. Хочу домой» появилось на Youtube-канале Alexander Pilot.

Мужчина с подругой Дарьей стартовали из Иркутска, дальнобойщик доставил его в Красноярск через Тулун, особенно пострадавший от паводка. Затем пара доехала до Кемерово и пересела на автобус до Новосибирска.

Блогер оказался в Новосибирске во второй раз, этим летом он уже был здесь по пути в Монголию. Новосибирцы вывезли автостопщиков на шашлыки и на неделю заселили в квартиру. 

Сильный ливень шокировал в путешественников, но вскоре они отправились в Академгородок, затем приехали на берег Новосибирского водохранилища, на «солдатский пляж» Академгородка.

«Дельфины днём не приплывают, они находятся в той бухте – "бухте Рая". Там где полосатая труба, они вечером кормятся здесь», – рассказали новосибирцы путешественнику. 

Блогеру понравилась местная шаурма, музей поездов, и набережная, но не понравилось обилие мошек.      

Напомним, 4 августа блогер показал каникулы в вымирающей деревне Новосибирской области.

Никита Манько

Теги: блогер путешествия сибирскость

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сегодня 15:03 Хроника 0 Коммент.

Восемь автомобилей скорой помощи для районных больниц вручили в Новосибирской области

сегодня 14:43 Общество 0 Коммент.

Грибник с двумя детьми пропали в Кузбассе

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Вера Брежнева снялась в клипе особенных новосибирцев

сегодня 13:19 Общество 0 Коммент.

Венгеровский район лучший в реализации проекта «Жильё и городская среда»

сегодня 13:08 Общество 0 Коммент.

Томич выиграл 600 тысяч рублей на молодёжном форуме в Крыму

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

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Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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