Учитель-автостопщик показал «сибирскую щедрость» новосибирцев

Скриншот с канала YouTube

Пара автостопщиков смогла отдохнуть после долгих поездок через всю Россию; новосибирцы помогли ему с жильём и показали город.

Бывший учитель из Воронежа, сейчас – известный блогер Александр Пилот сделал обзор на Новосибирск глазами автостопщика. Сегодня, 5 августа, видео «Путешествие без денег. Автостоп в России. Иркутск-Новосибирск. Хочу домой» появилось на Youtube-канале Alexander Pilot.

Мужчина с подругой Дарьей стартовали из Иркутска, дальнобойщик доставил его в Красноярск через Тулун, особенно пострадавший от паводка. Затем пара доехала до Кемерово и пересела на автобус до Новосибирска.

Блогер оказался в Новосибирске во второй раз, этим летом он уже был здесь по пути в Монголию. Новосибирцы вывезли автостопщиков на шашлыки и на неделю заселили в квартиру.

Сильный ливень шокировал в путешественников, но вскоре они отправились в Академгородок, затем приехали на берег Новосибирского водохранилища, на «солдатский пляж» Академгородка.

«Дельфины днём не приплывают, они находятся в той бухте – "бухте Рая". Там где полосатая труба, они вечером кормятся здесь», – рассказали новосибирцы путешественнику.

Блогеру понравилась местная шаурма, музей поездов, и набережная, но не понравилось обилие мошек.

Напомним, 4 августа блогер показал каникулы в вымирающей деревне Новосибирской области.