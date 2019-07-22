Учитель-автостопщик показал «сибирскую щедрость» новосибирцев

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Учитель-автостопщик показал «сибирскую щедрость» новосибирцевРубрика: общество
05.08.2019 14:54
Скриншот с канала YouTube
Пара автостопщиков смогла отдохнуть после долгих поездок через всю Россию; новосибирцы помогли ему с жильём и показали город.
Бывший учитель из Воронежа, сейчас – известный блогер Александр Пилот сделал обзор на Новосибирск глазами автостопщика. Сегодня, 5 августа, видео «Путешествие без денег. Автостоп в России. Иркутск-Новосибирск. Хочу домой» появилось на Youtube-канале Alexander Pilot.
Мужчина с подругой Дарьей стартовали из Иркутска, дальнобойщик доставил его в Красноярск через Тулун, особенно пострадавший от паводка. Затем пара доехала до Кемерово и пересела на автобус до Новосибирска.
Блогер оказался в Новосибирске во второй раз, этим летом он уже был здесь по пути в Монголию. Новосибирцы вывезли автостопщиков на шашлыки и на неделю заселили в квартиру.
Сильный ливень шокировал в путешественников, но вскоре они отправились в Академгородок, затем приехали на берег Новосибирского водохранилища, на «солдатский пляж» Академгородка.
«Дельфины днём не приплывают, они находятся в той бухте – "бухте Рая". Там где полосатая труба, они вечером кормятся здесь», – рассказали новосибирцы путешественнику.
Блогеру понравилась местная шаурма, музей поездов, и набережная, но не понравилось обилие мошек.
Напомним, 4 августа блогер показал каникулы в вымирающей деревне Новосибирской области.
Никита Манько
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