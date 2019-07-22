Учитель насиловал школьницу в спортивном зале

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Педагог из Якутии получил 20 лет строгого режима за половую связь с 13-летней школьницей; в вину учителю вменили 29 эпизодов.

На 20 лет отправится в колонию строгого режима учитель одной из якутских школ. Как сообщает региональный Следком, педагогу вменили 15 эпизодов изнасилования и 14 эпизодов насильственных действий сексуального характера.

Следователям удалось доказать, что педагог с декабря 2017 года по май 2018 года удовлетворял свои потребности с 13-летней школьницей. Всё происходило в спортивном зале образовательного учреждения, в машине преступника и в его квартире.

Преступление было пресечено родителями девочки, которые увидели в её телефоне странную переписку с педагогом.

В ходе расследования учитель своей вины не признал, но собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы приговорить его к суровому наказанию. Образовательное учреждение, где всё происходило, также привлечено к ответственности.

Напомним, в марте томского насильника детей отправили в колонию на 25 лет.