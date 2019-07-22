В аэропорту Толмачёво в багаже у россиянина нашли «изумруды» и «сапфиры»

Фото предоставлено Новосибирской таможней

Таможенники во время досмотра багажа пассажира, вернувшегося с отдыха, обнаружили синтетические кристаллы; рыночная стоимость находки – 350 тысяч рублей.

В багаже у пассажира самолёта Бангкок – Новосибирск сотрудники таможни обнаружили более 700 граммов синтетических камней.

Находку весом около 700 граммов и стоимостью 350 тысяч рублей таможенники обнаружили при прохождении «зелёного коридора» 43-летним новосибирцем. В пресс-службе Новосибирской таможни рассказали, что пассажир пытался пронести через границу 28 синтетических кристаллов – аналогов рубинов, александритов, сапфиров, изумрудов.

По заключению экспертов, данные кристаллы нельзя отнести к драгоценным камням природного происхождения. В тоже время, исходя из количества, их провоз подлежит обязательному декларированию.

В отношении новосибирца возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит штраф с возможной конфискацией товара.

Напомним, в середине июня таможенники в Забайкальском крае обнаружили лапы медведей в поезде, следовавшем в Китай.