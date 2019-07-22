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В аэропорту Толмачёво в багаже у россиянина нашли «изумруды» и «сапфиры»

Рубрика: проиcшествия

05.08.2019 11:38

Фото предоставлено Новосибирской таможней

Таможенники во время досмотра багажа пассажира, вернувшегося с отдыха, обнаружили синтетические кристаллы; рыночная стоимость находки – 350 тысяч рублей.

В багаже у пассажира самолёта Бангкок – Новосибирск сотрудники таможни обнаружили более 700 граммов синтетических камней.

Находку весом около 700 граммов и стоимостью 350 тысяч рублей таможенники обнаружили при прохождении «зелёного коридора» 43-летним новосибирцем. В пресс-службе Новосибирской таможни рассказали, что пассажир пытался пронести через границу 28 синтетических кристаллов – аналогов рубинов, александритов, сапфиров, изумрудов.

По заключению экспертов, данные кристаллы нельзя отнести к драгоценным камням природного происхождения. В тоже время, исходя из количества, их провоз подлежит обязательному декларированию.

В отношении новосибирца возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит штраф с возможной конфискацией товара.

Напомним, в середине июня таможенники в Забайкальском крае обнаружили лапы медведей в поезде, следовавшем в Китай.

 

Анатолий Якимов

Теги: Толмачёво Таможня контрабанда Таиланд

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В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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