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В аэропорту Толмачёво в багаже у россиянина нашли «изумруды» и «сапфиры»Рубрика: проиcшествия
05.08.2019 11:38
Фото предоставлено Новосибирской таможней
Таможенники во время досмотра багажа пассажира, вернувшегося с отдыха, обнаружили синтетические кристаллы; рыночная стоимость находки – 350 тысяч рублей.
В багаже у пассажира самолёта Бангкок – Новосибирск сотрудники таможни обнаружили более 700 граммов синтетических камней.
Находку весом около 700 граммов и стоимостью 350 тысяч рублей таможенники обнаружили при прохождении «зелёного коридора» 43-летним новосибирцем. В пресс-службе Новосибирской таможни рассказали, что пассажир пытался пронести через границу 28 синтетических кристаллов – аналогов рубинов, александритов, сапфиров, изумрудов.
По заключению экспертов, данные кристаллы нельзя отнести к драгоценным камням природного происхождения. В тоже время, исходя из количества, их провоз подлежит обязательному декларированию.
В отношении новосибирца возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит штраф с возможной конфискацией товара.
Напомним, в середине июня таможенники в Забайкальском крае обнаружили лапы медведей в поезде, следовавшем в Китай.
Анатолий Якимов
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