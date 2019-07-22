В борьбе с раком поможет кожура огурцов

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Учёные-медики пришли к выводу, что огурцы обладают противораковыми свойствами.

Врачи сравнивают обезболивающие способности огурцов с аспирином. Но, в отличие от препарата, который может навредить организму, от огурцов одна польза – сообщает «Версия.ру».

Как сообщает Journal of Cancer Research, учёные Китая и Индии доказали, что при борьбе с онкологией важно употреблять в пищу кожуру огурцов. Особенно ценна кожура, в которой содержатся вещества, придающие горечь – именно эти вещества борются с раком.

Также огурцы, обладая мочегонным эффектом, способны снизить температуру тела и помочь избавиться от лишнего веса.

Напомним, 31 июля учёные рассказали о разработке, которая помогает определить устойчивость заражённых клеток крови к лекарствам.