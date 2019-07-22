В борьбе с раком поможет кожура огурцов

Лента новостейПредложить новость
Телефон с откровенными фотографиями новосибирской блогерши нашёл нового хозяина
В Новосибирской области дорожников накажут за некачественное выполнение работ
Возможность открытия «Сибирских Мальдив» прокомментировали в новосибирском офисе СГК
Восемь автомобилей скорой помощи для районных больниц вручили в Новосибирской области
Венгеровский район лучший в реализации проекта «Жильё и городская среда»
Котёнка с генетической мутацией нашли в мусорном баке Новосибирска
Место захоронения более 120 жертв репрессий обнаружили в Алтайском крае
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
В борьбе с раком поможет кожура огурцовРубрика: общество
05.08.2019 15:43
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Учёные-медики пришли к выводу, что огурцы обладают противораковыми свойствами.
Врачи сравнивают обезболивающие способности огурцов с аспирином. Но, в отличие от препарата, который может навредить организму, от огурцов одна польза – сообщает «Версия.ру».
Как сообщает Journal of Cancer Research, учёные Китая и Индии доказали, что при борьбе с онкологией важно употреблять в пищу кожуру огурцов. Особенно ценна кожура, в которой содержатся вещества, придающие горечь – именно эти вещества борются с раком.
Также огурцы, обладая мочегонным эффектом, способны снизить температуру тела и помочь избавиться от лишнего веса.
Напомним, 31 июля учёные рассказали о разработке, которая помогает определить устойчивость заражённых клеток крови к лекарствам.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Телефон с откровенными фотографиями новосибирской блогерши нашёл нового хозяина
В Новосибирской области дорожников накажут за некачественное выполнение работ
Возможность открытия «Сибирских Мальдив» прокомментировали в новосибирском офисе СГК
Восемь автомобилей скорой помощи для районных больниц вручили в Новосибирской области
Венгеровский район лучший в реализации проекта «Жильё и городская среда»
Котёнка с генетической мутацией нашли в мусорном баке Новосибирска
Место захоронения более 120 жертв репрессий обнаружили в Алтайском крае
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное