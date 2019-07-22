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В Новосибирской области дорожников накажут за некачественное выполнение работ

Рубрика: общество

05.08.2019 16:46

Фото Правительства Новосибирской области

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Новосибирской области отремонтируют 160 километров дорожного полотна; на эти цели предусмотрено 5,5 миллиарда рублей.

Дорожным строителям напомнят об ответственности за ненадлежащее качество выполнения работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сделал акцент на качество в реализации национального проекта «БКД 2.0» и региональных программ по ремонту и строительству автодорог. По мнению главы региона, в случае обнаружения даже единичных и минимальных дефектов, от подрядчиков необходимо требовать оперативно устранить все недочёты.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслава Невежина, специалистами Росдортехнологии проверено качество проводимого ремонта дорог в рамках нацпроекта «БКД 2.0». Все недостатки, выявленные при осмотре, будут устранены в кратчайшее время.

Однако есть и серьёзные нарушения. Так, на улице Фабричной дорогу отремонтировали некачественной асфальтобетонной смесью. Теперь подрядчик должен за свой счёт снять и заменить асфальтовый слой.

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области губернатор поручил Анатолию Локтю держать вопрос качества ремонта дорог на особом контроле.

«Если мы видим нарушение, берём паузу, заставляем переделывать, двигаемся дальше. Необходимо, чтобы все подрядчики, которые работают как по нацпроекту "БКД 2.0", так и по нашим региональным программам, понимали – мы будем принципиальными до конца», – подчеркнул Андрей Травников.

Глава региона напомнил, что в Новосибирской области уже есть прецедент, когда подрядчик за свой счёт переложил 5000 квадратных метров нижнего выравнивающего слоя дорожного полотна, не соответствующего технологическим требованиям.

Всего в рамках «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году под контролем правительства Новосибирской области в нормативное состояние приведут 160 километров автомобильных дорог. Работы ведутся на 117 запланированных объектах. На эти цели предусмотрено 5,5 млрд рублей.

Напомним, 24 июля стало известно, что дороги в новосибирском Кольцове станут шире.

 

Анатолий Якимов

Теги: дороги Правительство Новосибирской области дорожное строительство

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