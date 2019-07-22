Лента новостейПредложить новость
Телефон с откровенными фотографиями новосибирской блогерши нашёл нового хозяина
В Новосибирской области дорожников накажут за некачественное выполнение работ
Возможность открытия «Сибирских Мальдив» прокомментировали в новосибирском офисе СГК
Восемь автомобилей скорой помощи для районных больниц вручили в Новосибирской области
Венгеровский район лучший в реализации проекта «Жильё и городская среда»
Котёнка с генетической мутацией нашли в мусорном баке Новосибирска
Место захоронения более 120 жертв репрессий обнаружили в Алтайском крае
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Венгеровский район лучший в реализации проекта «Жильё и городская среда»Рубрика: общество
05.08.2019 13:08
Фото Правительства Новосибирской области
Лучшим в Новосибирской области по реализации национального проекта «Жильё и городская среда» назван Венгеровский район; он обогнал на 1 балл областной центр.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области подвело итоги и признало Венгеровский район лучшим по реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в части благоустройства.
В рейтинге муниципальных районов и городских округов, составленных региональным министерством ЖКХ и энергетики, Венгеровский район на один балл опередил город Новосибирск и занял первое место, набрав 10 баллов. На третьем месте сразу три муниципальных района – Куйбышевский, Мошковский и Чистоозёрный, набравшие по восемь баллов.
На результаты повлиял тот факт, что в Венгеровском районе своевременно были проведены все торги по объектам благоустройства. Кроме того, здесь завершены все работы на придомовой территории. Сейчас, в соответствии с планами на 2019 год, проводится благоустройство общественного пространства.
По словам министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, рейтинг был составлен по итогам реализации нацпроекта в части благоустройства в первом полугодии 2019 года.
«Оценивались своевременность прохождения всех процедур, в том числе по финансированию, а также качество работ. Основными критериями отбора для обоснования выставления оценок муниципалитетам стали периоды проведения процедур торгов и производства работ», – подчеркнул Денис Архипов.
Аутсайдерами рейтинга стали Искитимский и Баганский районы, набравшие всего по два балла, и опередивший их всего на балл Новосибирский район.
Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» находится под контролем правительства Новосибирской области. Он реализуется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Всего в 2019 году работы по благоустройству ведутся в 56 поселениях региона на 162 объектах: 116 дворовых территориях и 46 общественных пространствах.
Напомним, 1 августа подписано соглашение между региональными министерством ЖКХ и обществом инвалидов по вопросам сотрудничества.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Телефон с откровенными фотографиями новосибирской блогерши нашёл нового хозяина
В Новосибирской области дорожников накажут за некачественное выполнение работ
Возможность открытия «Сибирских Мальдив» прокомментировали в новосибирском офисе СГК
Восемь автомобилей скорой помощи для районных больниц вручили в Новосибирской области
Венгеровский район лучший в реализации проекта «Жильё и городская среда»
Котёнка с генетической мутацией нашли в мусорном баке Новосибирска
Место захоронения более 120 жертв репрессий обнаружили в Алтайском крае
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
Скинь мячик, депутат!
Как вернуть детей во дворы и куда улетают «лебеди из...
Новости по теме
Популярное