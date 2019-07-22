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Венгеровский район лучший в реализации проекта «Жильё и городская среда»

Рубрика: общество

05.08.2019 13:08

Фото Правительства Новосибирской области

Лучшим в Новосибирской области по реализации национального проекта «Жильё и городская среда» назван Венгеровский район; он обогнал на 1 балл областной центр.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области подвело итоги и признало Венгеровский район лучшим по реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в части благоустройства. 

В рейтинге муниципальных районов и городских округов, составленных региональным министерством ЖКХ и энергетики, Венгеровский район на один балл опередил город Новосибирск и занял первое место, набрав 10 баллов. На третьем месте сразу три муниципальных района – Куйбышевский, Мошковский и Чистоозёрный, набравшие по восемь баллов.

На результаты повлиял тот факт, что в Венгеровском районе своевременно были проведены все торги по объектам благоустройства. Кроме того, здесь завершены все работы на придомовой территории. Сейчас, в соответствии с планами на 2019 год, проводится благоустройство общественного пространства.

По словам министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, рейтинг был составлен по итогам реализации нацпроекта в части благоустройства в первом полугодии 2019 года.

«Оценивались своевременность прохождения всех процедур, в том числе по финансированию, а также качество работ. Основными критериями отбора для обоснования выставления оценок муниципалитетам стали периоды проведения процедур торгов и производства работ», – подчеркнул Денис Архипов.

Аутсайдерами рейтинга стали Искитимский и Баганский районы, набравшие всего по два балла, и опередивший их всего на балл Новосибирский район.

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» находится под контролем правительства Новосибирской области. Он реализуется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Всего в 2019 году работы по благоустройству ведутся в 56 поселениях региона на 162 объектах: 116 дворовых территориях и 46 общественных пространствах.

Напомним, 1 августа подписано соглашение между региональными министерством ЖКХ и обществом инвалидов по вопросам сотрудничества. 

 

Анатолий Якимов

Теги: благоустройство ЖКХ Правительство Новосибирской области

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